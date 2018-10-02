Brave Tarayıcı, Yoluna Tam Gaz Devam Ediyor!

Dev tarayıcıların gölgesinde kalsa da, bu mobil tarayıcı, sessiz sedasız listenin tepesine doğru göz kırpıyor!

Brave Tarayıcı, Yoluna Tam Gaz Devam Ediyor!

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