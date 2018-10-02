Brave Tarayıcı, Yoluna Tam Gaz Devam Ediyor!
Dev tarayıcıların gölgesinde kalsa da, bu mobil tarayıcı, sessiz sedasız listenin tepesine doğru göz kırpıyor!
Mozilla'nın ortak kurucusu Brendan Eich tarafından yönetilen internet tarayıcı Brave, yaz ortasında yaptığı açıklama ile 3 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştığını duyurmuştu. Tarayıcının büyüme hızı görünene göre artmaya devam ediyor ve bu şekilde devam ederse, yıl sona ermeden 5 milyon kullanıcıya ulaşması bekleniyor.
Tarayıcı, bu önemli sınırı aşmasının yanış sıra ABD ve 20 diğer ülkede "bedava iletişim uygulamaları" Top 10 listelerinde yer alıyor. Bu ülkelerin bazıları ABD, Kanada, Fransa, Portekiz, İspanya, İrlanda, Endonezya, Singapur, Güney Kore ve Arjantin.
Eğer Brave'i daha önce duymadıysanız, tarayıcının kendisinin değil, online reklam endüstrisini sarsma yönteminin etkileyici olduğu söylenebilir. "Shields" özelliği ile kullanıcıların reklamları ve takip edilmeleri kapamalarına izin veren tarayıcı, aynı zamanda HTTPS Everywhere kullanımı ile phishing ve script'lere karşı koruma sağlıyor; parmak izi koruması da sunuyor. Bunun yanı sıra, içerik geliştiricilere gelir sağlamak için yeni bir yöntem üzerinde de çalışıyor.
Levent Öztürk
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