Brawl Stars "Bir Varmış Bir Yokmuş" Sezonu Yayında!

Mobil oyun dünyasının efsanevi oyunlarından Brawl Stars'ın yeni sezonu "Bir Varmış Bir Yokmuş" sezonu yayınlandı. Dünyanın en büyük oyun yayıncılarından Supercell imzası taşıyan oyunun yeni sezonu birçok yeniliği beraberinde getirdi. Yeni kromatik savaşçı Ash'in avluya adım attığı yeni sezonda oyuncuları yeni kostümler, yeni rozetler ve yeni oyun modları karşıladı.

Brawl Stars "Bir Varmış Bir Yokmuş" Sezonu Yayında

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