Bright'ın devam filmi kesinleşti

Bright'ın devam filminin çekileceği Netflix tarafından kesin olarak açıklandı...

Bright'ın devam filmi kesinleşti...

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