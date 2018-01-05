Bright'ın devam filmi kesinleşti
Bright'ın devam filminin çekileceği Netflix tarafından kesin olarak açıklandı...
Netflix'in Bright'ı eleştirmenler arasında büyük bir başarıya ulaşmamış olabilir ancak ticari açıdan muhteşem bir başarıya ulaştığı kesin ve bütün yayın hizmetlerinin duymak istediği şey de bu olabilir.
Bir devam filminin yolda olduğu haberlerinin yayılmasının ardından ise firma, yayınladığı kısa bir tanıtım videosu ile Bright 2'nin gelişim aşamasında olduğunu duyurdu. Filmin ne zaman yayınlanacağı, konusu ve hatta filmde yer alacak olan oyuncular bile henüz açıklanmış değil ancak Will Smith ve Joel Edgerton'un rollerine devam edecekleri yerinde bir varsayım olacaktır. Ayrıca David Ayer'in de yönetmen ve yazar koltuğuna geri dönmesi bekleniyor.
Film, Netflix üzerindeki orijinal filmlerin arasında ilk haftasını en iyi geçiren yapıt idi ve sadece ilk üç gününde 11 milyon izlemeye ulaşmıştı. Ayrıca Netflix'in sunulduğu her ülkede en üst sırada yer almayı da başarmıştı. Bu yüzden de Netflix'in ikinci bir film planlıyor olması o kadar da şaşırtıcı değil. Her ne kadar bildirilen 90 milyon dolarlık bütçe direkt olarak yayınlanan bir film için fazla olsa da, eğer daha fazla üyeliğe sebep olursa veya var olan üyeliklerin korunmasını sağlarsa, bu masrafın kabul edilebilir olduğu söylenebilir.
Ayrıca bu filmin popülerliği ve ikincisinin çekiliyor olması, yayın hizmetleri için genel olarak büyük bir olay olabilir. Eğer büyük isimlere sahip başarılı bir filminiz varsa ve sinema yayımları kaynaklı masraflardan kaçınabiliyorsanız, direkt olarak yayın hizmetlerini tercih etmeniz daha yüksek bir ihtimal olmakta. Diğer filmin aynı başarıyı yakalayıp yakalayamayacakları belli olmasa da, Bright tarzı ürünlerin giderek daha fazla görüleceği tahmin edilebilir.
Levent Öztürk
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