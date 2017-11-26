Broadcom'dan Qualcomm'a Yeni Teklif Geliyor
İki büyük çip üreticisi arasında yaşanan büyük satın alma savaşında ikinci raunt başlıyor ve görünüşe göre, daha sert geçecek!
Çip savaşları git gide kızışıyor. Qualcomm tarafından ilk satın alma teklifinde terslenen Broadcom, yeni bir saldırıya hazırlanıyor. Reuters'ın yeni raporuna göre Broadcom, Qualcomm'un bir kaç büyük hissedarı ile görüşmeler yaparak sunacağı yeni teklifi kabul ettirmeye çalışıyor.
6 Kasım'da Broadcom, cip üreticisi rakibi için 130 milyar dolar teklif etti. Bu teklif, %70'in üzerinde bir prim sunarak, parça başına nakit ve parça-hisse şeklinde bir teklifti ama reddedildi. Yeni teklifini ne zaman vereceğini gösteren herhangi bir belirti yok ama hissedarlara görüşerek baskıyı artırıyor.
Bütün ipuçları devralma savaşının şiddetli olacağına işaret ediyor. Broadcom'un hazırladığı kendi yönetim kurulu belgesi ve Reuters'e göre, kendi yönetim kurulu kararından feragat etmeye hazır olan ve Broadcom'la görüşmeler yapmak isteyen Qualcomm hissedarları, 6 Mart'ta yapılacak bir ortak toplantıda oy kullanabilecekler.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın