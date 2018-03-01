Brother HL-L8360CDW, Güvenlikte Çığır Açıyor
Kablosuz renkli lazer yazıcılar arasında güvenlik fonksiyonlarıyla dikkat çekiyor.
Ofiste yalnızca tek bir iş yapılmıyor; onlarca, yüzlerce çalışanın her biri farklı bir işle ilgileniyor, aynı anda çok fonksiyonlu ancak tek bir vücut gibi davranıyor. Tıpkı bir takım gibi, zaten iş hayatı da takım oyunu gibi. Brother HL-L8360CDW yazıcısı da bu takımın bir parçası. Ancak çoklu kullanımda kuşkusuz güvenlik önemli bir kalem.
Brother HL-L8360CDW, güvenli baskı özelliğine sahip bir yazıcı. NFC kart ile sağlanan güvenli baskı özelliği sayesinde, yazıcıya gönderdiğiniz belgelere yetkili kişi dışında başka kimse erişemiyor. Secure Function Lock 3.0 ile izinsiz erişimleri engelleyebiliyor ve Genel Müdür, Yönetici, Asistan ve Diğer Kullanıcılar şeklinde yetki limitlendirmesinde bulunabiliyorsunuz. Bunların dışında dosyalarınıza bilgisayar ile yazıcı arasındaki transfer sırasında veri şifrelemesi de gerçekleşetirebiliyorsunuz. SSL / TLS Print, IPsec, SNMBv3 SHA1 ve WPA2 gibi güvenlik protokollerini kullanan bir çok fonksiyonlu yazıcı olan Brother HL-L8360CDW, ofiste belge güvenliğini tam olarak sağlıyor.
Brother HL-L8360CDW Teknik Özellikleri
Teknoloji: Electrophotographic Laser Yazıcı
Lazer Sınıflandırması: 1. Sınıf Lazer Ürünü
Standart Yazdırma Hızı: Dakikada 31 sayfa (renkli ve s/b)
Çift Taraflı Yazdırma Hızı: Dakikada 7 sayfa (çift taraflı - renkli ve s/b)
Çözünürlük: 2400 dpi (2400x600dpi), (600x600dpi)
Yerel Arayüz: USB 2.0 & USB Host
Kablolu Ağ Bağlantısı: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kablosuz Ağ Bağlantısı: IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi
Ekran: 6.8 cm renkli ve dokunmatik ekran
İlk Sayfa Baskı Süresi: 15 sn'den kısa sürede (renkli ve s/b)
Isınma Süresi: Uyku modundan 29 sn'den kısa sürede
NFC Desteği: Güvenlik için NFC kart desteği var
Mobil Destek: iPrint&Scan (Android / iPhone / iPad / Windows Phone)
Uygulama Desteği: Google Cloud Print 2.0, Apple AirPrint, Mopria, Dropbox, Google Drive, Box, OneDrive
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