Bu 4 Filmin Bir PC Oyunu da Olmalıydı
Filmlerin oyunları çoğu zaman başarısız olsalar da, bizce bu 4 filmin ve dizinin iyi bir oyunu yapılabilirdi; hatta mutlaka yapılmalı!
Filmlerden yola çıkarak yapılan oyunların genellikle başarılı olmadığı doğru. Bunun nedeni, bu oyunların çoğu zaman film ile aynı zamanda yayınlanması için aceleye getirilmesi. Geçen yıllarda şahit olduğumuz birbirinden korkunç film tabanlı oyunlara rağmen, geçmişteki bazı filmlerin gerçekten iyi oyunlara dönüşebileceğini düşünüyoruz. Elbette doğru ellerde, özenle yapılmaları şartıyla. Aşağıda, bu filmlerden dördünü sıraladık.
1. Westworld
1973'te çekilen ve HBO TV dizileri sayesinde tekrar hatırladığımız Westworld, PC oyunları için müthiş öğelere sahip. Bunun nedeni, Westworld dünyasının kurgusal yapısı ve bir "sandbox" oyununa uygun ortamı.
2. Cube
1997'nin kült bilim-kurgu filmi Cube, kendilerini devasa bir küp içinde bulan birkaç kişinin hikayesini anlatıyor. Bazı odalar her tür korkunç tuzakla kaplıyken büyük küp, içerisindeki küçük odaları değiştirerek kendisini ayarlıyor. Film bugün biraz eski görünse de, içerisindeki korku öğesi bir oyunda etkileyici olabilir.
3. District 9
District 9, oyuna dönüşmeye çok uygun fütüristtik filmlerden bir tanesi. Kariyerine üç boyutlu animatör olarak başlayan yönetmen Neill Blomkam bile bir oyun için birçok yandan temel oluşturabileceğini söylemişti. Gerçekten de District 9, üst düzey bir shooter oyununa dönüşebilirdi. Böyle bir oyunun nasıl olacağını, oyun geliştirme öğrencileri tarafından hazırlanan bu videoda izleyebilirsiniz.
4. Inception
Inception ortaya çıktığında yönetmen Christopher Nolan, filmin bir oyununun yapılabileceğini söylemişti. Belki de Nolan'ın aklındaki gerçeğe dönüştürmesi güç fikirlerden dolayı bu gerçekleşmedi. Inception filminin oluşturacağı yüksek beklentinin oyunu tüketme olasılığı da vardı, ancak oyunda etkileyici hayali dünyalarla da karşılaşabilirdik.
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