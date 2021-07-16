Bu Açıklama, Bitcoin'in Kaderini Değiştirecek Kadar Etkili Olabilir!

Son zamanlarda zor bir dönemden geçen Bitcoin'in kaderini değiştirecek açıklama: Twitter CEO'su Jack Dorsey, Bitcoin merkezli yeni bir oluşum için çalıştıklarını resmi olarak doğruladı...