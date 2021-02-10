Bu biftek ilk kez üretildi: Porsiyonu 350 lira olabilir

İsrailli gıda teknoloji şirketi Aleph Farms, 3 boyutlu doku mühendisliği yöntemiyle sığırların atikot hücrelerinden biftek üretti. Bir ilke imza attığı belirtilen şirket, hücreleri kullanan sığırların, yanağından swab örneği alınan bir insandan daha fazla acı çekmediğini belirtiyor.
Aleph ayrıca laboratuvarda yetiştirilen etin bir kasaptan satın alınan bir antrikot ile aynı lezzetli ve sulu özellikleri sunduğunu iddia ediyor.
Şirket CEO'su Didier Toubia, laboratuvarda antrikot eti üretmek için çeşitli hücresel yapıların, birbiri üzerinde hassas bir şekilde birikmesine izin veren 3 boyutlu bir biyo-baskı teknolojisi geliştirdiklerini söylüyor. Açıklamaya göre şirketin Tel Aviv'dei tesisinde, Alberto ve Gertrude adlı iki dönor sığır bulunuyor. Hayvanlardan alınan örneklerle dört farklı hücre türü oluşturuluyor. Destek hücreleri, yağ hücreleri, kan damarı hücreleri ve kas hücreleri. Teknik olarak üretilen tüm biftekler aynı iki sığırdan.
Şirket, yeni yönteminin 'daha sürdürülebilir, eşitlikçi ve güvenli bir dünya' yaratma hayaline doğru büyük bir sıçrama olduğuna inanıyor.
Şu anda, laboratuvarda yetiştirilen biftekler, kaynakların ve uzmanlığın kısıtlılığı nedeniyle organik emsallerinden çok daha pahalı. Ancak Aleph önümüzdeki yıllarda üretimini yükseltmeyi umuyor.
Şirketin CEO'su Toubia, DailyMail'e verdği röportajda ince kıyılmış bifteğin önümüzdeki yıl bazı üst düzey restoranlarda satışa sunulacağını söyledi.
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