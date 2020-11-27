Bu Çiçek İnsanlardan Saklanmak İçin Kendini Gizliyor

Yeni bir çalışma, geleneksel Çin tıbbında kullanılan Fritillaria delavayi bitkisinin insanlar tarafından daha az görünür hale gelmek üzere evrimleştiğini, adeta insanlardan "kaçtığını" gösteriyor.