Bu Cihaz Havanızı Değiştirecek: bblüv Püre Hava Temizleyici İnceleme

Hepimiz evde artık eskisinden çok daha fazla vakit geçirir olduk ve elbette bu bizim de inceleme alışkanlıklarımızı kuşkusuz biraz değiştirdi. Sıkı takipçilerimiz bilirler, özellikle pandemi ile beraber ev elektroniğine dayalı daha fazla ürün incelemesi gerçekleştirmeye başladık ve bugüne kadar güzel ürünlerle de tanıştık. Bugün bunlardan bir yenisi daha bizlerle beraber. Bblüv markasının, Püre isimli hava temizleyicisine bugün yakından bakacağız.
Bblüv markasını özellikle ebeveynler yakından tanıyacaklardır zaten. Bir Kanada markası ve ülkemizde de Welcomebaby mağazalarında bulunabiliyor. Bugün elimizdeki bu Püre hava temizleyicisi de özellikle bebekli aileler için fazlasıyla önemli bir ürün olurken, öte yandan sahip olduğu özelliklerle birlikte, kuşkusuz daha sağlıklı bir ev havası isteyenler için de fazlasıyla mühim bir cihaz.
Bblüv Püre Özellikleri Neler?
Bblüv Püre, 3'ü 1 arada bir hava temizleyici olarak rol alıyor. Neden 3'ü 1 arada derseniz, bu cihazın içinde hava temizliğinde etkili 3 tane farklı filtre sistemi yer alıyor. HEPA+ filtresinin yanında aktif karbon filtresi ve hava iyonizatörü içeren Bblüv Püre, bu sayede 3 farklı alanda temizlik sağlayabiliyor. Bunlardan HEPA ile beraber 0.3 mikrona kadar olan parçacıkları yüzde 99.7'e kadar temizleyebiliyor. Aktif karbonlu filtresi ile ise hava kirleticileri, gaz, koku ve mikro gözenekli kalıntıları giderebilen cihaz, içerdiği hava iyonizatörüyle de bakterilere ve alerjanlara karşı etkili rol oynuyor. Öte yandan polen ve evcil hayvan kepeğini de giderebilen cihaz, bu anlamda fazlasıyla işlevsel şekilde çalışıyor.
Dediğimiz gibi, bu cihaz özellikle bebekli aileler tarafından tercih edilecektir, ancak iç mekan alerjenlerine ve astım tetikleyicilerine maruzineyitiniz varsa, bilhassa sizin için de oldukça önemli bir ürün olacaktır. Cihazı kullandıkça zaten ne demek istediğimizi anlayacaksınız.
Bblüv Püre Performansı Nasıl?
Bblüv Püre elimize ilk ulaştığında açıkçası biz de çok etkili olacağını düşünmemiştik. Fakat daha sonra kullandıkça, sürekli çalışarak odanın havasını aslında ne kadar çok değiştirebildiğini gösterdi. Bunu da elbette en çok soluduğunuz havanın kokusundan anlayabiliyorsunuz.
Tabii ki bu cihaz boyutları itibariyle tüm bir evin havasını değiştirecek kadar etkili bir ürün değil. Fazlasıyla kompakt olması ise onu odadan odaya çok rahat dolaştırabileceğiniz anlamına geliyor pek tabii. Bu arada cihaz için önerilen alan 8 m2. Bu büyüklükte bir alana bıraktığınızda, cihaz az önce de söylediğimiz şekilde odanın havasını temizleyebiliyor, ayrıca sigara dumanını ve kokusunu da giderebiliyor.
En çok merak edilen sorulardan biri ise, muhtemelen bu fitrenin ne kadar kullanılabileceği olacaktır. Filtrenin ömrü 8 ay seviyesinde ve evet, günlük kullanımda. Yani bu cihazı sürekli açık bıraktığınızda, filtresini ta 8 ay sonra değiştirmeniz gerekecek. Bu da gayet uzun bir süre.
Cihazın en beğendiğimiz yanlarından biri ise gayet sessiz çalışıyor olması. Böylece bebeğinizin başucuna bıraktığınızda onu rahatsız etmeyecektir. Tabii ki sessiz çalışmasıyla gece siz de yatarken yanı başınızda tutabiliyorsunuz.
Bu arada cihazın 2 farklı modu bulunuyor. Bunlardan biri normal mod iken, bir diğeri ise turbo mod. Tabii ki turbo mod biraz daha yüksek sesli davranıyor. O nedenle bu modu daha çok gündüzleri tercih edeceksiniz.
Bblüv Püre Tasarımı Nasıl?
Cihazın tasarımına da değinmeden geçmemek lazım. Zira Bblüv, gayet estetik ve hoş bir tasarım anlayışında bulunmuş. Cihaz beyaz ve gri renklerle renklendirilmiş silindir bir yapıdayken, ön tarafında dokunmatik bir LED bulunuyor. Buna bastığınızda hemen üstünde de bir fan LED'i beliriyor. Bu tuş ile de normal ve turbo mod arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Cihazın bir de sağ kenarında güç bağlantısı var; çevresinde başka da bir şey yok zaten. Bu anlamda gayet minimal ve estetik bir tasarıma sahip bir cihaz olmuş.
Evet, cihazı çalıştırmak için bir güç bağlantısına ihtiyacınız var. Halbuki oldukça kompakt bir tasarıma sahip olması, cihazın içinde dahili bir batarya da bulunsa çok daha pratik bir kullanım sağlayabilirdi. Fakat bu cihazı illa fişe takmak zorunda değilsiniz. Kablosunun bir ucu zaten USB şeklinde, böylece onu bir mobil şarj cihazına bağladığınızda çalışabiliyor ve bu sayede onu odadan odaya taşırken veya bebeğinizin yanına koyacağınızda illa bir priz aramanız gerekmiyor.
Sonuç
Evet, Bblüv Püre 3'ü 1 arada hava temizleyicisi, dediğimiz gibi havadaki toz, polen, bakteri, kimyasallar ve evcil hayvan kepeği gibi küçük parçacıkları yakalayabiliyor ve böylece bulunduğunuz odada daha sağlıklı bir havaya kavuşmanızda etkili bir rol oynuyor. Bebeğiniz, çocuğunuz için kullanabileceğiniz gibi, kendiniz için de ve ayrıca ofiste, masa başında da kullanabilirsiniz. Özellikle alerjiniz varsa veya astım gibi solumum problemleriniz varsa, bu anlamda gayet işinize yarayacaktır diye düşünüyoruz.
Bblüv Püre'ü Welcomebaby mağazalarında bulabiliyorsunuz. Fiyatı ise 1399 TL olarak belirtilmiş. 8 ayda bir değiştireceğiniz filtresinin fiyatı da 199 TL şeklinde.
CHIP Online Notu: %90
+ Minimalist tasarım
+ Fazlasıyla pratik
+ Mobil çalışma olanağı
+ Hava temizleme performansı
+ Gelişmiş filtre sistemi
+ Uygun fiyat
- Dahili bataryası da olsa şahane olurmuş
bblüv Püre Teknik Özellikleri
- Voltaj kaynağı: DC 5V
- Hava akış miktarı(m3/h): 20 m3/h
- Ses düzeyi dB: 35dB
- USB kablonun uzunluğu: 1,5 metre
- Ürün Ebatları: Ø95 mm (üst) x Ø1l0 mm (alt) x 212 mm
- Net Ağırlık: 0.7 kg
- Güç Düzeyi: 3.5W
- Önerilen Alan: 8 m2
- İyonizatör Dahil: Evet
- Filtre Tipi Dahil: HEPA + Aktif Karbon
- Filtre Ebatları: Ø75 x 32,2mm
- Filtre Ömrü: Yaklaşık 8 ay / günlük kullanımda
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın