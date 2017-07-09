Bu Cihaz Mobil Oyunculara Çok Yarayacak!
Aynı anda hem telefon hem bir konsol olan Snail Mobil i7, Android oyuncularının aklını başından alacak.
Bir döneme damgasını vuran PlayStation PSP ve Nintendo DS, sonradan gelen akıllı telefon rüzgarı ile büyük darbe almışsa da yenilmedi, yoluna devam etti. Hatta bu tür mobil oyun platformlarının sayısı da artış gösterdi. Bunun sebebi, kullanıcıların bu tür mobil platformlarda oyun oynarken fiziksel kontrolü, "dokunmaya" tercih etmesi. Tabi bu durum daha çok "core" oyuncular için bu şekilde... Hatta bu durumu gören telefon üreticileri daha önce her iki platformu bir araya getirmeye çalışmıştı. Hatırlarsınız, bir dönem Nokia'nın N-Gage modelini görmüş, hatta Sony'nin de Xperia Play adında, kızaklı "telefon – konsol" karışımı bir cihaz ürettiğine tanık olmuştuk. Şimdi de benzer bir hamle, Snail Mobile'dan geliyor; ancak bu kez ters yönde.
Snail Mobile, odağına oyunu alan Çin menşeli bir şirket. Bundan yaklaşık birkaç yıl öncesinde CES'te , "W" adını verdiği "konsol – telefon" türünde bir mobil cihazla da bilinen Snail Mobile, şimdi yeni bir mobil konsolla daha karşımızda.
Snail Mobil i7 olarak tanıtılan cihaz, hem bir konsol olarak kullanılıyor hem de akıllı telefon özellikleri sunuyor. 6 inç büyüklüğünde Full HD ekranı ile oldukça cüsseli görünen cihaz, bir tarafında D-Pad, diğer tarafta da navigasyon tuşlarını bulunduruyor.
MediaTek Helio X20 işlemcisi ile mobil oyunculara gerekli gücü sağlayan Snail Mobil i7, 6 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 6000 mAh kapasitesinde bataryanın da sahibi. Batarya hem geniş hem de değiştirilebilir. Böylece piliniz biterse bataryayı değiştirebiliyor ve oyuna kaldığınız devam edebiliyorsunuz.
Snail Mobil i7, aynı zamanda bir telefon olduğu için üzerinde bir kamera da yer alıyor. 16 MP arka kameranın, 5 MP ön kameranın yerleştirildiği cihaz, çift SIM kart desteğinin de sahibi. Böylece cihaza aynı anda iki SIM kartınızı takabiliyor, aynı anda çift hattınızı kullanabiliyorsunuz.
Snail Mobil i7, iki farklı model olarak satışa sunuluyor. 6 GB RAM / 64 GB hafıza modeli 280 $'a satın alabilecek kullanıcılar, 8 GB RAM / 256 GB hafızalı model için ise 295 $'ı gözden çıkartacak. Snail Mobil i7, ağustos ayından itibaren Asya bölgesinde satışta olacak. Ancak Snail Mobile'ın bu cihazı, ABD pazarına da taşıması bekleniyor.
Ercan Uğurlu
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