Bu Cihazla Evin Elektrik Hattını İnternet Hattına Dönüştürün

Evde interneti tüm odalara eşit derecede yaymak çoğu zaman oldukça meşakkatli bir iş halini alabiliyor. Bilindiği gibi modemin çevresindeki bölgeler ve odalar nispeten daha iyi bir internet erişimi sağlayabilirken, arka odalara doğru kablosuz bağlantının sinyal kalitesi düşebiliyor ve buna bağlı olarak internet erişiminde kesintilerle karşılaşılabiliyor. Bu tip sorunların en güzel çözümlerinden biri Mesh sistemler olurken, daha önce paylaştığımız bu inceleme makale ve videomuzda, Mesh sistemler ile evi nasıl internetle donatabileceğinizi sizlere anlatmıştık.
Mesh sistemler güzel çözümlerden biri, ancak bu cihazların fiyatları herkesin bütçesine uygun olmayabiliyor. Alternatif yöntemlerden bir diğeri ise elektrik hattını internet hattına çevirme yöntemi. Elimizdeki TP-Link TL-PA7017P KIT de bunu sağlayan bir cihaz oluyor.
TP-Link TL-PA7017P KIT, kabaca elektrik hattını internet hattına çeviriyor. Peki, bunu nasıl yapıyor?
TP-Link TL-PA7017P KIT Nasıl Çalışıyor?
TP-Link TL-PA7017P KIT'in kurulumu karmaşık ve zor değil. Aksine oldukça basit şekilde kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Kutu içeriğinden 2 priz adaptörü çıkıyor. Bunlardan birini Ethernet kablosu ile modeminize bağlayarak fişe takıyorsunuz. Diğer adaptörü ise, internetin olmasını istediğini odadaki elektrik prizine takıyorsunuz. Akabinde ise, her 2 adaptörün üzerindeki Pair tuşuna basıyorsunuz ve cihazlar birbirine bağlanıyor. Hepsi bu kadar. Ancak bir ipucu verelim: Modemin yanına taktığınız adaptör ile internetin ulaşmasını istediğiniz odaya taktığınız adaptörün, aynı elektrik sigortasına bağlı olması gerekli. Yani bu cihazları bağladığınız prizlerin, aynı sigorta şebekesine bağlı olması şart. Yani prizler ortak şebekeye bağlı olması gerekli. Bunu da kolayca evin sigorta anahtarlarını kontrol ederek öğrenebilirsiniz.
HomePlug AV2 standardını kullanan cihaz, bu yolla 300 metreye kadar elektrik hattında sorunsuz çekilde çalışabiliyor. 1000 Mbps teorik hız desteğine sahip olan cihaz, elbette modeminizde gördüğünüz Mbps değeri ile sınırlı durumda. O nedenle altyapınızdan daha fazlasını beklememek gerekli elbette.
TP-Link TL-PA7017P KIT Performansı Nasıl?
Cihazın performansına yönelik notlarımıza gelirsek, bizim kullandığımız evde internet altyapısı 50 Mbps'e kadar destek veriyor. Modem, salonda takılı, arka oda ile salon arasında ise yaklaşık 10 metrelik bir koridor bulunuyor. Bu cihazı takmadığımızda, direkt olarak modemi ağ bağlantıları arasında görmek bile zor olurken, bu cihazı bağladığımızda sanki modemin yanındaymış gibi yine 50 Mbps'e değin performans alabildiğimizi gördük. Bu anlamda cihaz işini başarıyla yerine getiriyor.
İşin kozmetik tarafına gelecek olursak, evet, büyükçe bir priz görünümüne sahip olması kimileri tarafından beğenilmeyebilir. Bu kaygılar düşünülerek TP-Link, benzer işi yapan ancak tasarımıyla daha estetik modellere de sahip. Fakat bu cihaz, üzerinde bir priz bulundurması sayesinde priz işgal etmiyor. Bu da bir diğer avantajı. Öte yandan üzerinde Gigabit Ethernet arabirimi bulundurması da cabası...
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek TP-Link TL-PA7017P KIT, internet hattı döşemek ve kablo çekmek yerine fazlasıyla pratik bir çözüm oluyor. Eğer bu tip internet sıkıntınız varsa fazlasıyla işinize yarayacaktır. Elbette elektrik hattınızın da rolü büyük. Hattınızın eski olmaması ve parazitlerin bulunmaması performansta anahtar rolü oynuyor.
Cihazın dikkati çeken artıları arasında bir diğerinin de düşük güç tüketimi olduğunu söyleyelim. Maksimum 2.7W güç tüketen cihaz ortalama ise 2.3W tüketimde bulunuyor. Bu anlamda verimli olduğunu da söyleyebiliriz.
CHIP Online Notu: %90
Alternatif
TP-Link TL-PA7017P KIT'e alternatif olarak yine benzer bir çözüm olarak TP-Link TL-WPA7510 KIT'i de değerlendirebilirsiniz.
Kimler Almalı?
TP-Link TL-PA7017P KIT, özellikle arka odalardan istediği gibi internet performansı sağlayamayanlara pratik bir çözüm niteliği taşıyor.
Teknik Özellikler
- Standart HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Arabirim Gigabit Ethernet
- Güç Tüketimi 2.7W Menzil 300 metre
- Buton Pair, reset
- Boyutlar 58 x 42 x 95 mm
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