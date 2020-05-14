Bu Çipin Tek Görevi Var: Sonsuza Kadar DOOM Oynamak

Bir programcının DOOM'a özel geliştirdiği çipin tek bir görevi var: Sonsuza kadar DOOM oynamaya devam etmek.

  • Ercan Uğurlu
Bu Çip, DOOM'u "Sonsuza Kadar" Oynatacak

DOOM'un bir üniversite FTP sunucusuna yüklenmesinni üzerinden 25 yıl geçti, ancak DOOM çılgınlığı halen devam ediyor. Tüm dünyada DOOM fanları var ve kısa bir süre önce piyasaya çıkan DOOM: Ethernal ile beraber çok mutlu oldukları kesin. Disket sürümlerinden, bugün dijital versiyonuna kadar çok sayıda DOOM oyunu gördük ve id Software'in bu cehennem fikri çok sayıda farklı platformda da karşımıza çıktı. Hatta öyle ki, bugüne kadar oyunu ATM ekranlarından iPod'lara kadar farklı cihazda da çalışırken gördük.

Programcılar için bir dayanak noktası haline gelen DOOM, bu kez de Sylvain Lefebvre adında bir oyun geliştiricisinin radarına girmiş.

Lefebvre, DOOM için özel bir çip geliştirmiş. Cyclone V FPGA devre kartı kullanan mini bir bilgisayar geliştiren Sylvain Lefebvre, bu platformu DOOM'a özel tasarlanmış. Bu tür çipler, premium retro konsol tasarımları için kullanılırken, bir örneği de Sylvain Lefebvre tarafından gelmiş.

Sylvain Lefebvre'nin FPGA çiplerini kullanarak geliştirdiği sistem, Lefebvre'nin deyimiyle zamanın sonuna veya güç kesilene kadar tekrar tekrara DOOM koridorlarında dolaşacak. Artık hangisi daha önce olursa...

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