Bu Dev Akıllı Saatin Arkası Şekil Değiştiriyor
Akıllı saatlerde hala bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsanız, işte sizi heyecanlandırabilecek bir çalışma...
Akıllı saatlerle etkileşimde bulunmak, bu cihazların küçük ekranları nedeniyle telefondaki kadar kolay değil. Dartmouth College'den etkileşim tasarımcıları, yeni bir çözüm bulduklarına inanıyorlar.
Takımın geliştirdiği akıllı saat prototipi, arka yüzündeki hareketli parçalar yoluyla sanal nesneleri hissetmenizi sağlıyor. "RetroShape" adlı konsept cihaz, ekrandaki pikselleri arka yüzdeki "dokunsal piksel" ile eşleştiriyor. Bu sayede programcılar, ekranda olup bitenleri saatin sahibine "hissettirebiliyorlar." Cihazın altında bulunan, bağımsız olarak hareket edebilen 16 pin, şekillerin ve hareketlerin yeniden canlandırılmasını sağlıyor. Şu anki prototipin boyutu biraz büyük ve kablolarla çalışıyor. Ancak cihazın ticari bir ürüne dönüşmesi halinde kablolardan kurtulması ve küçültülmesi çok zor olmayacak.
RetroShape'in yanında takımın geliştirdiği bir de akıllı saat var. "Fictio" adlı bu akıllı saat, altı farklı yolla geri bildirim sağlayabiliyor. Saat, yüzük ve birkaç akıllı cihaz, Quebec City, Kanada'da yapılacak User Interface Software and Technology Symposium'da (UIST 2017) gösterilecek.
Zeynel A. Öztürk
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