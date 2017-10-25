Bu Dev Akıllı Saatin Arkası Şekil Değiştiriyor

Akıllı saatlerde hala bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsanız, işte sizi heyecanlandırabilecek bir çalışma...

Oynat Bu Dev Akıllı Saatin Arkası Şekil Değiştiriyor Akıllı saatlerde hala bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsanız, işte sizi heyecanlandırabilecek bir çalışma...

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