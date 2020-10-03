Bu Efsaneye Göre Windows, Gelecekte Linux'a Katılabilir

Açık kaynağın efsane ismi, Microsoft'un attığı adımların en sonunda Windows'un Linux'a katılmasıyla sonuçlanacağına inanıyor!

"Windows, Linux'a katılabilir"

Microsoft, son birkaç senedir açık kaynaklı yazılımlara büyük bir saygı ve sevgi gösteriyor. Açık kaynağın önemli isimlerinden geliştirici Eric S. Raymond'da göre bunun bir sonraki aşaması, Windows'un sonraki sürümünün tamamen Linux'ta çalışması olabilir.

Raymond, yeni blog gönderisinde Microsoft'un geçtiğimiz günlerde Windows System for Linux 2'yi (WSL2) yayınladığına değindi ve şu an Edge'i Linux'a uyarlamak için çalıştığını söyledi. Bundan yola çıkan geliştiriciye göre Microsoft, bir gün Windows çekirdeğini (kernel) bırakarak Linux çekirdeğine geçebilir. WSL2, değiştirilmemiş Linux ikili (binary) dosyalarının Windows 10'da herhangi bir emülasyona gerek olmadan çalışmasına izin veriyor. Bunun yanında Microsoft geliştiricileri, WSL'yi geliştirmek için Linux çekirdeğine de işlevler ekliyorlar.

Raymond'a göre Linux, masaüstü savaşını "Windows'u yerinden ederek değil, onu yanına alarak" sonunda yenebilir.

Windows'un Linux çekirdeğini kullanmasının getirebileceği avantaj ve dezavantajlar, derin bir konu. Raymond'un tahminlerinin doğru çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei Watch GT 2 Pro'yu inceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
1 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı TV, cep telefonu yer alıyor
NBA finali ne zaman oynanacak? 2020 NBA finali için geri sayım
Thumbnail nedir? Thumbnail ne işe yarar?
PUBG Mobile Lite nedir? Nasıl oynanır?
Günün En çok Okunanları
Yayınlanan FIFA 21 Ultimate Team Reklamı, Tepkilerden Sonra Geri Çekildi
Global Mobil Aksesuar Markası Mcdodo Türkiye'de Hızlı Büyüyor
NASA'nın 70'lerde Kullandığı Efsane Logo Geri Döndü
iPhone 12 modellerinin fiyatları ne kadar? İşte ortaya atılan iddialar
2020'de Kullanabileceğiniz En İyi 5 Bedava Antivirüs

 

 