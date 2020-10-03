Bu Efsaneye Göre Windows, Gelecekte Linux'a Katılabilir

Microsoft, son birkaç senedir açık kaynaklı yazılımlara büyük bir saygı ve sevgi gösteriyor. Açık kaynağın önemli isimlerinden geliştirici Eric S. Raymond'da göre bunun bir sonraki aşaması, Windows'un sonraki sürümünün tamamen Linux'ta çalışması olabilir.
Raymond, yeni blog gönderisinde Microsoft'un geçtiğimiz günlerde Windows System for Linux 2'yi (WSL2) yayınladığına değindi ve şu an Edge'i Linux'a uyarlamak için çalıştığını söyledi. Bundan yola çıkan geliştiriciye göre Microsoft, bir gün Windows çekirdeğini (kernel) bırakarak Linux çekirdeğine geçebilir. WSL2, değiştirilmemiş Linux ikili (binary) dosyalarının Windows 10'da herhangi bir emülasyona gerek olmadan çalışmasına izin veriyor. Bunun yanında Microsoft geliştiricileri, WSL'yi geliştirmek için Linux çekirdeğine de işlevler ekliyorlar.
Raymond'a göre Linux, masaüstü savaşını "Windows'u yerinden ederek değil, onu yanına alarak" sonunda yenebilir.
Windows'un Linux çekirdeğini kullanmasının getirebileceği avantaj ve dezavantajlar, derin bir konu. Raymond'un tahminlerinin doğru çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek.
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