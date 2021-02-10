Bu Fiyata Bu Telefon Olmaz: vivo Y70 İncelemesi

Türkiye'deki yeni Çinli vivo'nun yeni modeli Y70 satın alınır mı, alınmaz mı? İşte vivo Y70 hakkında bilmeniz gereken her şey, performansı, rakip analizi ve fiyat cetveli. İşte detaylı vivo Y70 incelemesi.

10 Şubat 2021 20:30

Ercan Uğurlu