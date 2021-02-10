Bu Fiyata Bu Telefon Olmaz: vivo Y70 İncelemesi

Akıllı telefon pazarında ülkemizin yeni oyuncularından biri de vivo oldu. Daha önce de vivo'nun X50 Lite akıllı telefonunu incelemiştik hatırlarsanız, bu defa ise bir diğer yeni modeli Y70 bizlerle beraber.
Hemen hızlıca vivo Y70'e yakında bakacak olursak, bu modelin orta segmentin bir üyesi olduğunu söyleyerek sözü açabiliriz. Telefonun kilit özellikleri arasında, oldukça hafif olması ve tasarımıyla güzel görünmesi yer alırken, ayrıca yüksek RAM kapasitesi ve hızlı şarj yeteneğiyle öne çıktığını söyleyebiliriz. Ancak hemen şunu da söyleyelim: Snapdragon 665 işlemci hiç olmamış. Bunun nedeninden de bahsedeceğiz, ama önce tasarımına bir bakalım.
vivo Y70 Tasarımı Nasıl?
Vivo Y70, tasarımıyla oldukça hoş görünen bir telefon. Daha önce incelediğimiz X50 Lite'tan daha minimal görünen Y70, çok ince bir yapıya sahip ve oldukça da hafif. Sadece 7.8 mm kalınlığında olan telefon, bu boyutuyla şu an piyasada bulunan pek çok telefondan çok daha ince duruyor. Öte yandan hafif de. 171 gram ağırlığıyla "ultra" modellerden sonra özlediğimiz hafiflikte bir telefon oluyor vivo Y70.
vivo Y70'in arka yüzeyi mat plastik yapıda. Bu segmentte plastik yüzeyli modellere alışığız, ancak artık plastik modeller de bir hayli evrildi. Hem görünüm hem hissiyat anlamında iyi işleniyorlar ki vivo Y70 de bunların arasına giriyor.
vivo Y70'in ekranı 6.44 inç boyutunda. Yüzde 90.12'lik bir ekran / gövde oranına sahip olan telefon, kenar çerçevelerini oldukça ince şekilde sunuyor. Üstte damla çentik yoluyla kameranın yerleştirildiğini görüyoruz, alt kenara baktığımızda ise sırasıyla, 3.5 mm kulaklık, mikrofon, USB-C ve hoparlörü buluyoruz. Telefonun kutu içeriğinde bu arada kulaklık da yer alıyor, silikon kılıf da. Ayrıca ekranın üzerinde önceden uygulanmış bir koruma filmi de mevcut.
vivo Y70 Ekran Özellikleri Neler?
Telefonun ekranı 6.44 inç boyutunda olurken, panel bir kez daha AMOLED olarak tercih edilmiş. Ekran, bu alandaki pek çok telefonda olduğu gibi 60Hz tazeleme hızına sahip. Fakat artık bu kategoride de dinamikler değişmeye başlıyor. Artık 90 ve 120Hz tazeleme hızına sahip modeller de bu kategoride kendine yer bulmaya başladı.
Ekranıyla güzel bir görüntü sunan bir telefon oluyor vivo Y70. FHD+ çözünürlüğü, ayrıca yüksek kontrast oranıyla iyi seviyede bir görüntü sağlıyorsunuz.
Bu arada ekranda parmak izi sensöre yer verilmiş durumda. Bu sensör akıcı çalışıyor, pek sorunla karşılaşmadık. Ayrıca alternatif olarak kamera yoluyla yüz tanıma özelliğini de kullanabiliyorsunuz.
vivo Y70 Lite Özellikleri Neler?
vivo Y70, dediğimiz gibi orta sınıf akıllı telefonlardan biri oluyor, ancak bu aşamada bir önce incelediğimiz vivo X50 Lite'tan çok da fark yaratmıyor. Zira 2 telefonun teknik kadrosu hemen hemen aynı.
vivo Y70'te de Snapdragon 665 işlemcinin kullanıldığını görüyoruz. 8 çekirdekli bu işlemci, 2.0 GHz frekanslı Kryo 260 Gold ve 1.8 GHz frekanslı Kryo 260 Silver çekirdeklerinden güç sağlıyor. 8 GB RAM kapasitesi sevindirici olsa da, telefonun bu işlemcisi artık nispeten yaşlı. Piyasada Snapdragon 732G işlemci içeren modeller var ve vivo Y70 fiyatıyla da onlardan aşağı kalır yanı yok doğrusu.
vivo Y70'te yine 8 GB kapasitesinde RAM kullanılmış olması sevindirici. Ayrıca 128 GB depolama alanına sahip ve microSD kart yoluyla bu alanı artırabiliyorsunuz.
Telefonda Android 10 işletim sistemi kullanılıyor. Ayrıca şirketin kendi arayüzü Funtouch 11 bulunuyor. Bu launcher sade ve kolay bir arayüz, ancak beğenmezseniz farklı launcher'lar yükleyebilirsiniz pek tabii.
Bu arada vivo Y70'te grafik işlemci de Adreno 610. Telefonun genel performansı sınıfına uygun olduğu gibi, oyun performansında da sorun yok. PUBG olsun, Call of Duty Mobile olsun rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ancak grafik ayarlarını çok fazla kastıramayacağınızı da söyleyelim.
vivo Y70'e de elbette rutin testlerimizi uyguladık ve diğer telefonlarla karşılaştırdık. Geekbench testinden 301 puan tek çekirdek, 1160 puan çoklu çekirdek sonuçları alan telefon, rekabetten uzak bir görüntü sergiliyor. Yani Poco X3 NFC veya Xiaomi Redmi Note 9 Pro gibi daha yüksek performans üretirken fiyat olarak da daha cazip durumdalar. Bu anlamda vivo Y70 pek yıldızını parlatabilen bir model olmuyor.
AnTuTu Benchmark'ta da durum değişmiyor. Telefon bu testte de 183 bin 100 puan toplayarak listenin ancak orta sıralarında kendine yer bulabiliyor.
Bu adımda son olarak vivo Y70'in 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, FM radyo ve çift SIM kart desteği içeriğini de söyleyelim.
vivo Y70 ile yapılan testleri ve karşılaştırma tablolarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
vivo Y70 Pil Ömrü Nasıl?
Telefonda 4100 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Bu kategoride çok daha yüksek kapasiteler görmeye alıştık, daha çok 5000 mAh seviyeleriyle karşılaşıyoruz. Fakat buna karşın vivo'nun tercihi bu şekilde olmuş. Ve telefonun enerji verimliliği iyi seviyede, normal kullanımlarda 2 günü çok rahat çıkartabiliyorsunuz. Mesela tam ekran parlaklığında 1 saat Netflix izlediğinizde yüzde 8 oranında şarj kaybı yaşanıyor ki bu da gayet makul bir süre. Bu anlamda bir bütçe telefonu için güzel bir sonuç sunduğunu söyleyebiliriz.
Daha iyi olan kısmı ise telefonun şarj süresi. Vivo Y70'in kutusundan hızlı şarj destekli 33W gücünde bir adaptör çıkıyor ve bununla beraber telefonu 30 dakika içinde yüzde 63 oranında şarj edebiliyor. Şirketin bu konudaki iddiası ise yüzde 65 yönünde. Elde ettiğimiz sonuçla da bunu karşılıyor diyebiliriz. Telefonun tam kapasite şarj olması ise sadece 45 dakikayı alıyor.
vivo Y70 Kamera Özellikleri Nasıl?
Vivo Y70, 3 arka kamera bulunduruyor. Bunlardan ana kamera 48 MP şeklinde olurken, diğer 2 kamera 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Telefonda ultra geniş veya telefoto lens bulunmazken, rakiplerinde en azından ultra geniş açılı sensörün bulunduğunu göz ardı edemeyiz. Hatta vivo X50 Lite modelinde de vardı.
Telefonun ana kamerası söylediğimiz gibi 48 MP olurken, 25 mm'lik bu kamera f/1.8 diyafram açıklığına ve 0.8 mikrometre odak uzunluğuna sahip. Faz algılamalı otofokusun bulunduğu kamera ile ayrıca 4K video kayıt yapılabiliyor.
Ana kamera normal koşullarda ve iyi aydınlatılmış ortamlarda güzel fotoğraflar çekebiliyor. Sosyal medya paylaşımları için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle dış mekanlarda, manzara çekimlerinde beklentimizi karşılayan sonuçlar üretti telefon.
Düşük ışık senaryosunda ise kuşkusuz biraz grenlerle başa çıkmakta zorlanıyor. Telefonda gece modu da yer alıyor, bunu kullanarak nispeten sonuçları düzeltebiliyorsunuz.
Telefonda ön kamera ise 16 MP şeklinde yer alıyor. Bu kamera rakipleriyle benzer özellikleri taşıyor ve segmentine uygun sonuçlar üretiyor. Portre ve güzellik modlarının unutulmamış olması da sevindirici.
vivo Y70 ile yapılan fotoğraf çekimlerini hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek vivo Y70, çok etkileyici bir telefon olmuyor ne yazık ki. Fiyatı 2000 TL bandında olsa, farklı konuşabilirdik, ancak 3500 TL fiyata sahip olması, onu rakipleriyle olan rekabetten kopartıyor. Telefon güzel bir tasarıma, iyi pil ömrüne ve hızlı şarj yeteneğine sahip belki ancak performans sonuçları ortada, fiyat dengesi açık ve rakiplerinde daha zengin kamera ve ekran özellikleri de görebiliyoruz. Bu anlamda vivo Y70 de tıpkı X50 Lite modeli gibi yıldızını parlatamayan bir telefon oluyor.
CHIP Online Notu: %65
+ İnce ve hafif tasarım
+ AMOLED ekran
+ 8 GB RAM ve 128 GB hafıza
+ microSD kart desteği, NFC ve 3.5 mm kulaklık girişi
+ İdeal pil ömrü
+ Hızlı şarj
+ Ekrana entegre parmak izi sensörü
- Fiyatı yüksek
- Rakipleri özellik bakımından daha zengin
- Performans sonuçları
vivo Y70 Alternatifleri Neler?
vivo Y70'e alternatif olarak Poco X3 NFC, Xiaomi Redmi Note 9 Pro ve daha pek çok akıllı telefon değerlendirilebilir.
Kimler vivo Y70 Satın Almalı?
İnce, hafif ve hızlı şarj olabilen yeni bir akıllı telefon isteyenler vivo Y70'i değerlendirebilirler.
vivo Y70 Teknik Özellikleri Neler?
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.0 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Boyutu: 6.44 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2400 px
- Bellek (RAM): 8 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 610
- Dahili Depolama: 128 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP & 2 MP & 2 MP
- Batarya: 4100 mAh
- Wi-Fi: 802.11ac
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Var
- Boyutlar: 74 x 161 x 7.8 mm
- Ağırlık: 171 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın