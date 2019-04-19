Bu Galaxy Fold Kılıfı, Cüzdanınızı Boşaltacak!
Samsung'un Galaxy Fold için piyasaya süreceği deri kılıf, cüzdanınızı boşaltmak için geliyor!
Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold, önümüzdeki hafta belli ülkelerden başlayarak satışa sunulacak. Fiyatı ise, 2000 dolara dayanıyor. Böylesine pahalı bir telefon satın aldığınızda, muhtemelen onu sağlam ve premium görünümlü bir kılıfla korumak da istersiniz. Samsung, bu konuda da yanınızda. Ama cüzdanınızı boşaltmak zorunda da kalabilirsiniz.
Galaxy Fold, aslında kutusundan Kevlar malzemeden üretilmiş bir kılıfla çıkıyor. Yani telefonu satın aldığınızda, elinizde zaten bir kılıf olacak. Ama bu kılıfı beğenmeyenler ya da daha üst seviye bir kılıf tercih edenler, Samsung'un iki parçadan oluşan deri kılıfını da satın alabilecek. Bu kılıfın fiyatı ise, Avrupa için 100 Euro olacak.
İlerleyen günlerde, üçüncü parti üreticilerden de alternatif kılıflar geleceği kesin. Ama Samsung'un deri kılıfı, orijinal ürün isteyenler için şimdilik tek alternatif olacak gibi görünüyor.
Samsung Galaxy Fold'u canlı canlı incelediğimiz ön inceleme yazımıza ve videomuza buradan ulaşabilirsiniz...
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