Bu iPhone 8 Sızıntısı Sizi Üzecek!
Bu sızıntı eğer gerçekse Apple, onca sızıntı ve dedikodudan sonra parmak izi sensörünü tam olarak buraya koyacak!
Son bir kaç ayın iPhone sızıntılarının birçoğu, tartışmalı parmak izi sensörünün konumundan bahsediyor. İlk zamanlar herkes, Apple'ın bir mucize göstererek sensörü camın içine yerleştirmesini bekliyordu ancak bu olmayacak gibi görünüyor. Hatta bazılarına göre Apple, parmak izinden tamamen vazgeçerek "üç boyutlu yüz tarama" güvenliğine geçiş yapacak.
Yeni ortaya çıkan ve gayet gerçekçi görünen bir iPhone 8 kasası ise parmak izi sensörünün cihazın arkasında yer aldığını söylüyor. Arkada duran parmak izi sensörünün yeni bir şey olmadığını, Samsung'tan Huawei'ye herkesin ekranı büyütebilmek için sensörleri arkaya taşıdığını biliyoruz. Apple'ın böylesine kabiliyetsiz bir hamleyle tasarımını bozması ise fazlasıyla garip görünüyor.
Henüz gelen bir sızıntıda Apple'ın sensörü güç düğmesiyle bütünleştirebileceğini görmüştük. Sony'nin de telefonlarında böyle bir yöntem izlediğini biliyoruz ve bu, iPhone'un hoş görünümünü koruyabilir. Ancak iPhone'un kenarları rakiplerine göre daha ince olduğundan bu çözüm, çoğumuz için pek rahat olmayabilir.
iPhone 8'in bu sene piyasaya sürülmesi, tanıtımının ise Eylül'de yapılması bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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