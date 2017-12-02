"Bu Kadarı Fazla" Dedirten Uygulamalara Fren...
Google, Play Store'da yer alan ve muhtemelen kullanıcılara "bu kadarı da fazla" dedirten bazı popüler uygulamalara karşı harekete geçti!
Google'ın bugün geliştiricilere epostayla gönderdiği yeni Google Play Geliştirici Programı İlkeleri Güncellemeleri, kilit ekranında reklam göstermeye çalışan uygulamalara kısıtlama getirdi. Türkçe çevirisiyle ilgili satırda şunlar yazıyor:
"Kilit ekranından para kazanma:
Uygulamanın amacı özellikle kilit ekranıyla ilgili değilse, kilit ekranından para kazanmaya yönelik reklamları veya işlevleri bu alanda gösteremezler."
Kısaca Google, uygulamaların Android'li telefonunuzun kilit ekranına reklam yerleştirmesini istemiyor. Android Police'e göre bu tür reklamlara ES File Explorer, Peel ve Hotspot Shield VPN gibi uygulamalarda rastlanıyor.
İlke değişikliği şu an yürürlüğe girdiğinden hala kilit ekranında reklam gösteren bir uygulamaya rastlarsanız ve onu rapor ederseniz, Google'ın uygulamayı mağazadan kaldırmaktan başka seçeneği kalmayabilir.
Zeynel A. Öztürk
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