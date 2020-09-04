Bu kadarını kimse beklemiyordu! Her şey kameradaki sinyal ile başladı!

Evinin garajına sürekli küçük bir çocuğun girerek bisiklet sürdüğünü gören adam, garaja tebeşirle yarış pisti çizdi. Pist komşular tarafından da kullanılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.