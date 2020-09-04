Bu kadarını kimse beklemiyordu! Her şey kameradaki sinyal ile başladı!

Bir adamın evinin güvenlik kamerası, küçük bir çocuk garaj yolunda her bisiklete bindiğinde uyarı veriyordu. Kameranın her gün sinyal vermesiyle beraber adam da harekete geçti. Çocuk için hazırladığı sürpriz herkesi memnun etmiş görünüyor!
Garajına Tebeşirle Yarış Pisti Yaptı
İsmini açıklamamayı tercih eden ev sahibi, garajını her gün ziyaret eden acemi bisiklet sürücüsü çocuk için tebeşirle eğlenceli bir yarış pisti yarattı. Çocuk (ve komşular!) bu piste bayıldı ve pisti defalarca turlarken çok eğlendi.
Ardından profesyonel bisikletçiler Kurt Busch, John Hunter Nemechek ve Clay Millican, iyi kalpli ev sahibi ile iletişime geçtiler ve teşekkürlerini ilettiler.
Sonrasında evinin önündeki garaj alanına çizilen pistte bisiklet süren çocuğun videosu internette popüler hale geldi.
Mahalledekiler de Tebeşir Yarış Pistini Kullandı
Yarış pistini sadece bisikletli çocuk değil, mahalledeki diğer insanlar çok sevdi.
Videoyu Twitter'ında paylaşan Mike, "Videoyu Twitter'da yayınladım, hemen viral oldu ve 9 milyon defa görüntülendi. İnsanları gerçekten olumlu ve mutlu edecek bir şekilde etkiledi" dedi.
"Çok Nazik ve Alçak Gönüllü"
Mike videodaki adamın göründüğü kadar iyi ve kibar olduğunu doğruladı. "Çok nazik ve alçak gönüllü. Gerçekten mütevazı ve dikkatleri üzerine çekmeyi istemiyor gibi görünüyordu. Adının gizli kalmasını istiyor ve sosyal medya kullanmıyor".
Mike, "Videoya bayıldım! Halktan aldığı tepkiyi özellikle seviyorum. Ne kadar olumlu ve neşelendirici olduğuna dair binlerce yorum geldi, gerçekten insanlara dokunuyor gibiydi. Çoğu kişi, "internetin ihtiyacı olan türden içerik bu" dedi. Videoya hak ettiği ilgiyi sağladığım için çok mutlu oldum" diyerek sevincini dile getirdi.
Mike, sadece adamın ve çocuğun kim olduğunu öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda profesyonel sürücülerle bağlantı kurmalarına da yardımcı oldu.
Anonim adamın videosu YouTube'da viral oldu ve sadece iki hafta içinde 8,26 milyonun üzerinde görüntülendi ve bazı üst düzey profesyonel sürücülerin dikkatini çekti. Videonun bu kadar popüler olması şaşırtıcı değil çünkü video bu zor zamanlarda çok iç açıcı bir etki bıraktı.
Videonun sahibi adam ilk başta, güvenlik kamerasının her gece kendisini uyarmaya devam etmesinden rahatsız olduğunu söyledi. Ancak, sonunda kendisini uyarıları dört gözle beklerken buldu. Sonra karısı ona yarış pistini çizme fikrini verdi.
Ev sahibine göre bu, kasvetli koronavirüs yazının en iyi kısmıydı. Kendisinin mi yoksa mahallenin çocuğunun mu bu pistte daha fazla eğlendiğinden emin olmadığını söyleyerek şaka yaptı.
Elbette, tebeşir sonsuza dek dayanmaz. Özellikle yağmur yağarsa. Pist bir şekilde silindikçe, adam her seferinde daha karmaşık ve daha ayrıntılı hale gelen yeni yollar çizmeye devam ediyor.
Bu pist bisikleti (hatta çocuk arabası!) olan herkes için çok eğlenceli bir hale geldi. Bazı insanlar pisti yürüyüş parkuruna da dahil etti. Bu denli ufak bir detayın bu kadar sevileceği tahmin edilmiyordu.
Garajdaki Yarış Pisti Videosu
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