Bu Kameralar, Direksiyon Başında Telefon Kullananların Kabusu Olacak!

Direksiyon başında telefon kullanmaya inatla devam edenlere kötü haber: Bu kameralardan kaçışınız yok!

  • Levent Öztürk
Direksiyon başında telefon kullananlara kötü haber

Araç sürerken telefon kullanımı Dünya'nın pek çok noktasında problem olmaya devam ediyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de, bunun tespit edilmesinin zorluğu. Ancak artık Avusturalya polisinin "birini direksiyon başında telefon kullanırken nasıl yakalarsınız" sorusuna cevabı var gibi gözüküyor. New South Wales hükümeti, sürücülerin telefon kullandıklarını tespit edebilen ilk kameraları kullanmaya başladı.

Sistem, AI desteği ile fotoğrafları telefon kullanımının bariz işaretlerine karşı inceliyor ve daha sonra da işaretlenen fotoğraflar insanlar tarafından kontrol edilerek onaylanıyor veya reddediliyor. Sistem, dikkatsiz sürücüleri yakalamak için hem sabit hem de mobil kameralar kullanacak.

İlk üç ayda, ilk kez yakalanan sürücüler sadece bir uyarı ile serbest bırakılacak. Ancak bundan sonrası oldukça "masraflı." Sürücüler önce 344 AUD (yaklaşık 1.347TL) para cezası ve beş ceza puanı alacaklar ve okul bölgeleri gibi alanlarda bu miktar 457AUD (yaklaşık 1.790TL) ve on ceza puanına kadar çıkabilecek.

Yetkililer, yeni kameraların daha az kaza demek olduğunu söylüyor. NSW hükümetinden Bernard Carlton, "bağımsız modellemenin" beş yıl içerisinde 100 ölümcül ve ciddi yaralanmalı kazayı engelleyebileceğini gösterdiğini söyledi. Bu tahminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil ancak bir kameraya yakalanabileceğinizi biliyorsanız, yolda arkadaşlarınıza mesaj gönderme ihtimalinizin daha düşük olacaktır; orası kesin.

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