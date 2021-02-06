Bu kez Türkiye'de görüldü! Göbeklitepe'de bulunan monolit nedir?

Bir süre önce dünyanın farklı noktalarında bulunan 'monolit'lere bir yenisi eklendi. Bu kez monolitin bulunduğu adres Türkiye... Göbekliktepe yakınlarında rastlanan monolitin üzerinde bir de yazı var. Peki, monolit nedir? Yakından bakalım