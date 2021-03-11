Bu Kulaklıkla Gürültüyü Unutacaksınız: Razer Opus İncelemesi

Kulak üstü kulaklıklarda Aktif Gürültü Engelleme özelliğini pek çok modelde görüyoruz lakin her sene tanıtılan onca kulaklık arasında, ANC konusunda iyi diyebileceğimiz modeller bir elin parmaklarını geçmez. Gürültü Engelleme işini iyi yapan markalar hangileri derseniz, akla hemen gelebilecek isimler Bose, Sony ve Sennheiser olurken, Razer da bugün inceleyeceğimiz bu yeni kulaklığı ile listede adını tepeye taşıyacak kadar iyi bir işe imza atmış doğrusu.
Razer Opus, şirketin yeni Aktif Gürültü Engelleme özelliğini sahip kulaklığı. Evet, marka Razer olunca, bu cihazın oyunculara özel olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu defa hiç öyle bir durum söz konusu değil, zira bu kulaklık odyofilleri bile mutlu edebilir.
Razer Opus Tasarımı Nasıl?
Razer Opus, yalnızca yaptığı iş ile değil, tasarımıyla da fazlasıyla kaliteli bir kulaklık olmuş. Bu kalite, daha ürünün kutusundan kendini belli ederken, kutu yerleşimin fazlasıyla özenli ve içeriğinin fazlasıyla zengin olduğunu söylememize bile gerek yok doğrusu. Zira Razer bu konuda işini en iyi yapan markalardan biri.
Razer Opus'un kutusunu açtığınızda sizleri güzel bir taşıma çantası karşılıyor. Taşıma çantasını açtığınızda içinde Opus'u katlanmış şekilde buluyorsunuz. Yandaki ceplere baktığınızdaysa buralara şarj kablosu, 3.5 mm kulaklık kablosu ve hatta uçak adaptörünün bile bulunduğunu görebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi kutu içeriği hayli zengin tutulmuş.
Şimdi aparatları bir kenara bırakalım ve kulaklığa daha yakından bakalım. Razer Opus, malzeme kalitesiyle kendinden fazlasıyla memnun bırakacak bir kulaklık olmuş. Hem görünüm hem hissiyat bakımından tatmin edici olan kulaklık, hafızalı kulak yastıkları ve başınızın üzerinde de yumuşak bir yastığa yer veriyor. Malzeme kalitesi üst seviyede. Kasanın plastik malzemesine dokunduğunuzda da bunu anlayabiliyorsunuz zaten. Bir kıyaslama yapacak olursak, daha önce incelediğimiz Sony WH-1000XM3B ayarında olduğunu söyleyebiliriz ki o kulaklığın da önemli bir fanı var.
Razer Opus'u başınıza taktığınızda da çok rahat olduğunu görüyorsunuz. Kulak yastıkları ve kafa bandındaki yastık hafızalı olduğundan dolayı çok rahat ediyorsunuz. Uzun kullanımlarda da aynı hissiyat sürecektir. Çünkü başınızda baskı hissettirmiyor. Ama Sony'nin 1000XM3B modelinden bir miktar daha ağır olduğunu da söyleyelim; Opus, 265 gram ağırlığında.
Bu arada gördüğünüz gibi kulaklığın menteşeleri dönebilir yapıda. Bu sayede taşırken hem yer kaplamıyor, hem de boynunuzda takılıyken kulak yastıklarını içe doğru katlayarak daha güzel bir görünüm yakalayabiliyorsunuz.
Razer Opus Çevre Özellikleri Neler?
Opus'un çevresine baktığımızda, tüm işlemlerin sağ kulaklık üzerine toplandığını görüyoruz. Burada ses butonları ve güç tuşu ile 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C şarj yuvası bulunuyor. Evet, anlayabileceğiniz gibi kulaklıkta dokunmatik kontrollere yer verilmemiş. Bu özelliğin fiyat artırdığını düşündüğümüzde, bizce mantıklı bir hamle. Fakat bu arada sezgisel kontrollere ilişkin daha yararlı bir özelliğin atlanmadığının da müjdesini verelim: Kulaklığı kulağınızdan çıkarttığınız müzik otomatik duruyor, geri taktığınızda ise devam ediyor.
Evet, tuşların fiziksel olarak yer alıyor olması da tasarımı bozmayacak şekilde yerleştirilmiş ve göze hoş görünüyor. Buradaki güç tuşu cihazı kapatıp açmanın yanında ses modları arasında dolaşmanızı da sağlıyor. Aktif Gürültü Engelleme özelliğini bu tuşa basarak açıp kapatabiliyorsunuz. Kulaklıkta ayrıca bir de Farkındalık modu yer alıyor. Bu modda da çevredeki sesleri duyabiliyorsunuz. Bu arada güç tuşuna basarak kulaklığı her açıp kapattığınızda kulaklıktan güzel bir efekt sesi yayıldığını da söyleyelim.
Ses tuşları ile de şarkılar arasında geçiş yapabildiğiniz gibi, ayrıca orta tuş ile telefonunuza gelen çağrıları cevaplayabiliyor ve telefonunuza sesli komutlar verebiliyorsunuz.
Razer Opus Nasıl Bağlanıyor?
Razer Opus'u bağlamak için ise bir uygulamaya ihtiyacınız yok. Direkt olarak telefonunuzun Bluetooth fonksiyonu üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Tabii ki kulaklığı da güç tuşuna uzun basarak Bluetooth moduna almanız gerekiyor. NFC bağlantısı bulunsaydı bağlantı sağlamak daha kolay olabilirdi tabii ki, ancak Razer bunu da muhtemelen fiyatı artıran bir etken olduğunu düşünerek cihaza eklememiş.
Bu arada Opus'un bir uygulaması da var, ancak bu uygulama üzerinden birkaç fonksiyon dışında pek bir şeye yer verilmemiş. Yine de kulaklığın pil ömrünü görmek ve ekolayzır ayarı yapmak için uygulamayı kullanmanız yararlı olacaktır. Uygulamada 5 adet özelleştirilmiş ekolayzır ayarı bulunuyor. THX, Amplified, Vocal, Zenginleştirilmiş Bas ve Zenginleştirilmiş Açıklık olarak bulunan bu ayarlar arasında geçiş yaptığınızda, sesteki değişimi net olarak duyabiliyorsunuz. Tabii ki genel olarak THX'te kalması dengeli bir ses için ideal olacaktır diyelim ve artık Razer Opus'un ses yeteneklerine gelelim.
Razer Opus Müzik Performansı Nasıl?
Bu bölümde hemen baştan söyleyelim, Razer Opus'un ses performansı gerçekten de mükemmele yakın. Hangi tür müziği dinliyorsanız dinleyin sesi inanılmaz seviyede net şekilde veriyor ve ses seviyesini artırdığınızda da bozulma ile karşılaşmıyorsunuz.
Razer, kulaklıklarına THX sertifikası getirmek için çok uğraştı ve sonunda karşılığını da almış gibi görünüyor. Zengin ses demetleri ile keyifli bir müzik dinletisi sağlayabilen kulaklık, 40 mm sürücüleri ile kulağınızı sararken bas seviyelerini de iyi optimize ediyor. Ancak bas seviyesi vurucu olurken öte yandan dengenin de ucu kaçırılmamış. Böylece frekans tavana vurduğunda da patlama yaşamıyor, bozulma ile karşılaşmıyorsunuz.
Razer Opus'u kullandığımız süre içinde test için karışık bir müzik listesinden yola çıktık. Bu listede elektronik müzikten klasik müziğe kadar kulaklığı değerlendirdik. Sandro Silva & Quintino - Epic Garmiani Remix'te basların doygunluğa ulaştığını görürken, Nine Inch Nails'e eşlik etmekten kendinizi alamayabiliyorsunuz. Klasik müzik tarafında ise Mussorgsky'den bolca Night on Bald Mountain'i dinlediğimizi de söyleyelim. Sonuç gerçekten de başarılı. Özellikle klasik müzikte enstrüman derinliğini ölçümlemeyi sevenler için de iyi bir seçim olacaktır Opus.
Razer Opus Gürültü Engelleme Performansı Nasıl?
Razer Opus, Aktif Gürültü Engelleme konusunda da fazlasıyla başarılı bir iş çıkartıyor. Kulaklıkta gürültü engelleme işi için 4 adet mikrofon yer alıyor. Bu mikrofonlar çevredeki sesleri takip ederek kulaklığın ters frekansta ses üretebilmesini sağlıyor ve böylece sizin çevre gürültülerden arınmanızı sağlıyor.
Gürültü Engelleme konusunda neredeyse Bose'un ANC performansıyla çok çok beğenilen QuietComfort 35 Series II modeli kadar performans gösterebiliyor Opus, buna karşın fiyatı da cebe daha uygun.
Bu arada gürültü engelleme özelliğini kapatsanız da 40 mm'lik sürücülerin ve kullanılan yastıkların pasif gürültü engellemede iyi iş kotardığını da söyleyelim. Ancak ANC'yi açtığınızda dünya bir anlığına güzelleşiyor. Hele ki Mecidiyeköy gibi kalabalık bir yerde yaşıyor ve toplu taşıma kullanıyorsanız. Arkaya da güzel bir şarkı atarak çevrenin tüm çirkinliğini ve gürültü kirliliğini görmezden gelebilirsiniz.
Bu arada Gürüntü Engelleme konusundaki Farkındalık Modu'nu da atlamayın. Bu modu kullanarak çevrenizi duymanız gerektiği durumlarda, birisi ile konuşmanız gerektiğinde her defasında kulaklığı başınızdan çıkartmanıza gerek olmuyor.
Razer Opus Pil Ömrü Ne Kadar?
Son bölümde biraz Razer Opus'un pil ömründen bahsedelim. Razer'ın deyimine göre Opus, tek şarj ile ANC açıkken 25 saate kadar pil performansı sağlıyor. Bizim yaptığımız testte ise sesi biraz daha minimize ederek 25 saati aştığını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Genel kullanımda ise 2 haftalık bir kullanım ömrü sağladığını da söylemek doğru olacaktır. Zira biz bu süre içinde yalnızca 1 kez şarj ettik. Tabii ki bu süreyi gürültü engellemeyi kapattığınızda uzatabiliyorsunuz. Yani sonuca bağlayacak olursak bu kulaklığı 7/24 kullanmayacaksanız, kabaca haftada 1 kez şarj edeceğinizi söyleyebiliriz.
Sonuç
Evet, sanıyoruz Razer Opus hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlattık. Sonuç olarak Razer, ortaya çok başarılı bir kulaklık çıkarmış. Bas dengesi yerinde, müzikal performansı zengin, kullanımı konforlu, tasarımıyla ergonomik, gürültü engelleme özelliği performansıyla üst çizgi ve pil ömrüyle de kolay kolay yarı yolda bırakmayacak bir kulaklık olmuş Razer Opus. Buna karşılık fiyatı da önemli rakiplerine göre yaklaşık 1000 – 1500 TL civarında daha ucuz. Razer Opus'un fiyatı şu an 2100 TL. Bu anlamda fiyatıyla da bu performansa çok uygun bir model olduğunu düşünüyoruz.
CHIP Online Notu: %91
+ Yapı kalitesi
+ Ses performansı
+ Gürültü engelleme desteği
+ Pil ömrü
- Uygulama geliştirilmeli
Razer Opus Alternatifleri Neler?
Razer Opus'a alternatif olarak Sony WH-1000XM3B ve Bose QuietComfort 35 Series II modelleri de değerlendirilebilir.
Kimler Razer Opus Almalı?
Üst seviye ses ve gürültü engelleme performansı istiyor ve bunlara konforlu bir tasarım eşliğinde iyi de bir fiyat ile kavuşmayı diliyorsanız Razer Opus'u mercek altına alabilirsiniz.
Razer Opus Teknik Özellikler
- Sürücü 40 mm
- Bağlantı Kablosuz, Kablolu
- Ses Desteği THX
- Gürültü Engelleme Var
- Frekans Aralığı 20 Hz – 20 kHz
- Hassasiyet 105 dB
- Empedans 12 ohm
- Mikrofon Duyarlılığı -38 dB
- Pil Ömrü 25 saate kadar (ANC ile)
- Bağlantılar Bluetooth, 3.5 mm
- Ağırlık 265 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın