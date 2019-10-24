Bu Kurbağalar, Yılan Taklidi Yapıyor!
Doğal yaşam bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi de kurbağaların, zehirli bir yılanı taklit edebildikleri ortaya çıktı!
- Levent Öztürk
Eğer zehirli bir yılanla aynı yaşam alanını paylaşıyorsanız, yılanlardan biri gibi davranmak, diğer avcıların hedefi olmamak için işe yarayabilir. En azından dev Kongo kurbağaları bu şekilde davranıyor.
Bu hafta Journal of Natural History (Doğal Tarih Dergisi) üzerinde yayınlanan bir araştırmaya göre kurbağalar (Sclerophrys channingi) Gaboon engerek yılanını hem görünüşte hem de davranış olarak taklit ediyor. Bu, hem karada hem de suda yaşayan bir hayvanın zehirli bir yılanı taklit ettiğinin belgelendiği ilk araştırma.
Batesian taklit, doğada var olan, zehirli olmayan bir hayvanın avcılardan korunmak için zehirli bir hayvanı taklit ettiği bir olay olarak tanımlanabilir.
Gaboon engerek yılanı, kahverengi, pembe ve mor renkte elmas desenine sahipken, sırt kısmında çizgiler bulunuyor. Geniş kafası düşmüş bir yaprağa benziyor ve bu da yılana yaşadığı alanda kendine özel bir kamuflaj sunuyor. Teksas ve Afrika araştırmacıları, Kongolu dev kurbağaların deri renklerini bu yılana benzer bir şekilde değiştirerek, avcıları kandırdıklarını söylüyor.
Araştırma 10 yıllık arazi çalışmasını ve araştırmacıların direkt gözlemlerini içeriyor. Araştırmacılar hem serbest yaşayan hem de yakalanmış kurbağaların yanı sıra, müzelerde korunan örnekleri de incelediler ve kurbağanın vücudunun renk deseni ve şeklinin, yılanın kafasına benzer olduğunu buldular. Ayrıca bu kurbağalar, sadece yılan gibi gözükmekle kalmayıp, aynı sesleri de çıkartabiliyor!
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