Bu Kurbağalar, Yılan Taklidi Yapıyor!

Doğal yaşam bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi de kurbağaların, zehirli bir yılanı taklit edebildikleri ortaya çıktı!

24 Ekim 2019 00:02

Levent Öztürk