Bu Laptop'ta Yok Yok! Oyun Canavarı Monster Tulpar T7 V21.2'yi İnceledik!

Evet, oyun severlerin beklediği an geldi diyebiliriz. Yeni Intel işlemciler, güncellenen RTX ekran kartları ve bu ikisini bir arada bizlere sunan Monster'ın yeni canavarları sonunda piyasaya sunuldu ve şimdilerde yavaş yavaş sahiplerine ulaşıyor. Monster'ın yeni modelleri arasında çok sayıda seçenek var, bizim de elimizde bunlardan Tulpar T7 V21.2 yer alıyor. Bu incelememizde Monster Tulpar T7 V21.2'yi tüm detaylarıyla değerlendirecek, sahip olduğu önemli özelliklerinden bahsedecek, performans notlarını ele alacak, oyunlarda koşturacak ve elbette benchmark testlerini de uygulayacağız. O halde hazırsanız başlayalım. İşte karşınızda Tulpar T7 V21.2 incelemesi.
Monster Tulpar T7 V21.2 Tasarımı Nasıl?
Monster, Tulpar T7 V21.2 ile hem güçlü özellikler sunuyor hem de çevresel detaylarla zenginleştirilmiş bir kullanım vadediyor. Laptop'ın en önemli özellikleri arasında, Intel'in yeni 10'uncu nesil Comet Lake işlemci ailesinden Core i7-10750H CPU'nun bulunması ve buna, NVIDIA'nın henüz geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü yeni RTX 20 serisi mobil işlemcilerinden RTX 2070'in eşlik etmesi bulunuyor. Elbette sadece bunlar da değil. Elimizdeki laptop'ın ekranı 144Hz tazeleme hızına sahip, yeni Wi-Fi 6 desteği var ve daha pek çoğu bu laptop ile elimizin altında. Şimdi önce tasarımından başlayalım, ardından da yavaş yavaş diğer noktalara doğru devam edelim.
Tulpar T7 V21.2, Monster'ın Tulpar serisinden aşina olduğumuz tasarım hatlarını karşımıza getiriyor. 17.3 inç boyutlu ekranı çevresinde geniş bir gövdeye sahip olan laptop, böylece oyuncuların aradığı geniş görüntü alanını, geniş klavye ve palmrest bölgesini karşımıza getiriyor.
Siyah renkli sade görünümde tasarlanan laptop'ın hem dış yüzü hem iç yüzü mat malzemeden oluşuyor. Bu sayede elinizi laptop'ın üzerinde gezdirdiğinizde iyi bir hissiyat sağladığını söyleyebiliriz.
Monster'ın hemen her modelinde gördüğümüz gibi RGB ışıklandırmalı tasarım bu modelde de mevcut. 4 bölge RGB ile aydınlatılan klavyenin bu aydınlatmasına, laptop'ın ön kenarında bir ışık şeridi de eşlik ediyor. Bu aydınlatma alanlarını dilediğiniz gibi renklendirebiliyor ve farklı efektler uygulayabiliyorsunuz. Bunu artık çoğu oyuncunun bildiği gibi, Monster Kontrol Merkezi üzerinden yapıyoruz. Buna az sonra geleceğiz.
Numerik tuş takımının da bulunduğu geniş klavyenin altında yine buna kullanımı kolay tutacak cinsten geniş bir touchpad alanı da yer alıyor. Elbette oyuncular daha çok mouse kullanacaklar, ancak mobil kullanımlarda bu touchpad'den de hem geniş alan sunması hem kaygan yüzeyiyle oldukça yararlanacağınız bilgisini de verelim. Bu arada bu touhcpad'i kullanmayacağınız durumlarda elbette kilitleyebiliyorsunuz.
Laptop'ın çevresine baktığımızda, sağ kenarda 2 adet USB 3.1 Gen 1 portunun ve kart okuyucunun olduğunu görüyoruz. Sol yanda ise USB 3.1 Gen 2 portu bulunuyor ve kulaklık ile mikrofon girişleri de aynı alanda yer alıyor. Arka tarafta da Thunderbolt 3, tam boyutlu HDMI ve Gigabit Ethernet portu mevcut durumda.
Yine bu bölümde ve yan alanlarda havalandırma mazgallarını görmek mümkün. Laptop'ta toplam 4 havalandırma çıkışı bulunuyor. Tulpar T7 V21.2'de 3. Nesil Xcooling soğutma teknolojisi kullanılmış ve bu çözüm gerçekten de oldukça işe yarıyor. 8 mm'lik çift fanın yer aldığı termal yapıda soğutma sistemi etkili çalışıyor. Fakat bir o kadar da gürültülü olduğunu söylememize sanıyoruz ki gerek yok. Özellikle Turbo moda aldığınızda, maksimum performans sağlıyorsunuz belki ancak fan sesi de elbette yükseliyor.
Fakat tabii ki laptop her zaman gürültülü çalışmıyor. Ekranın hemen altındaki güç butonunun yanındaki tuş ile, Tulpar T7 V21.2'nin farklı modlarında gezinebiliyorsunuz. Oyun oynamadığınız zamanlarda ofis modunu kullanabilir ve böylece gayet sessiz şekilde çalışabilirsiniz. Ayrıca oyun ve Turbo mod gibi seçenekler de burada yer alıyor.
Bu değişikliği bu tuş vasıtasıyla yapabileceğiniz gibi, Monster Kontrol Merkezi üzerinden de yapabiliyorsunuz pek tabii. Yazılım içinde daha pek çok ayar var. Işıklandırma alanlarının renklerini değiştirebiliyor, ekranın görüntüsünü standart, oyun, film, ofis şeklinde değiştirerek ayrıca renk yönetiminde bulunabiliyor ve sisteminizin performans takibini yapabiliyorsunuz.
Son olarak Tulpar T7 V21.2'de, 2W'lık çift hoparlörün bulunduğunu ve ses desteğinin THX Spatial Audio ile sağlandığı bilgisini de verelim. Hoparlörler güzel ses veriyor, ancak elbette oyunlarda yükselen fan sesinden dolayı kulaklığı tercih edeceğiniz de açık.
Monster Tulpar T7 V21.2 Ekran Özellikleri
Tulpar T7 V21.2'de 17.3 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlükte bir ekran kullanılmış. Oyuncuların ışık yansımalarından etkilenmemesi için mat yüzeyden oluşan bu ekran, IPS LED panele sahip. 144Hz tazeleme hızı ile pürüzsüz bir oyun performansı elde edeceğiniz gibi, normal kullanımlarda da ekranın akıcılığından gayet memnun kalacaksınız. İster internet sayfaları arasında dolaşın, ister sadece farenin imlecini ekranda kaydırın, 60Hz'den sonra bu panel size yağ gibi gelecek demek gayet mümkün.
Yalnız yüksek tazeleme hızına sahip ekranların şöyle bir olumsuz tarafı var, o da, bir daha geriye dönmek istememeniz. Yani 144Hz ve üstü tazeleme hızına sahip bir ekranın karşısına geçtikten sonra, bir daha 60Hz kullanmaya muhtemelen tahammül edemeyeceksiniz.
Laptop'ın ekranın ayrıca ince kenar çerçevelerine sahip olması da oldukça güzel bir detay. 3 taraftan da fazlasıyla inceltilmiş olan çerçeveler, böylece görüntüyle geniş ölçekte buluşabilme imkanı tanıyor. Üst kenarın ince tutulmuş olmasından dolayı web kamerası laptop'ın alt kenarına yerleştirilmiş. Bu kamera HD çözünürlükte ve çift mikrofon ile destekleniyor. Görüntü anlamında tatmin edici ancak ekranın altına yerleştirilmiş olması sebebiyle görüntülü görüşme yaptığınızda, kamera açısı problem yaratabiliyor; bunu da söylememiz gerek.
Kameraya ilişkin bir diğer özellik ise, bu kameranın kızılötesi sensör ile desteklenmiş olması. Evet, yüz tanıma sistemi Tulpar T7 V21.2'de bulunuyor. Böylece bu kamera yoluyla Windows Hello üzerinden yüzünüzü taratabiliyor ve güvenli oturum açma ayrıcalığından faydalanıyorsunuz.
Monster Tulpar T7 V21.2 Teknik Özellikleri Neler?
Şimdi gelelim Tulpar T7 V21.2'nin teknik kadrosuna ve sonrasında da en heyecanlı yanı olan performansına ilişkin notlarımıza.
Başta da söylediğimiz gibi Monster'ın yeni ürün ailesi, gerek Tulpar gerek Abra modelleriyle beraber Intel'in yeni 10'ncu nesil Comet Lake işlemcileriyle yenilendi. Böylece selef modellere göre daha yüksek performans sağlanabilirken, elbette güncellemeyle yeni yeteneklerin de kapısı aralandı.
Tulpar T7 V21.2 işlemcisi, Core i7-10750H. 2020'nin ikinci çeyreğinde piyasaya çıkan bu taze mobil işlemci, 6 fiziksel çekirdeğe sahip ve 12 iş parçacığı içeriyor. 12 MB Intel Smart Cache önbelleğe sahip işlemci temel frekansta 2.60 GHz'de çalışıyor fakat yük altında bu katlanarak yukarıya çıkıyor. Öyle ki, Intel Turbo Boost Max 3.0 teknolojisi ile 4.80 GHz frekansa, Intel Termal Hız Artışı ile beraber ise 5.0 GHz frekansa değin dokunabiliyor. 45.8 GB/s'lik bant genişliği içermesi de cabası.
Elbette bu işlemciden bu laptop'ta en çok oyunlarda faydalanacaksınız, ancak sadece oyunlarla sınırlı olmadığınızı da bilmeniz oldukça önemli. Zira bu işlemci tam bir performans canavarı. Böylece bu laptop ile video render işlemleri yapabilir, yüksek performans gerektiren uygulamaları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Buna ilave olarak masaüstü işlemcilere kıyasla daha az enerji tüketmesi de elbette önemli bir artı. 45 watt'lık TDP değeriyle gelen yeni işlemci ile beraber çevre faktörlerinden de kazanım sağlıyorsunuz.
Mesela Wi-Fi 6 desteği böylece Tulpar T7 V21.2'de mevcut durumda. 802.11ax olarak da bilinen yeni nesil kablosuz ağ ile beraber Wi-Fi 5'e kıyasla yüzde 50'ye kadar veri transfer hızları yakalanabiliyor. Ayrıca DDR4-2933 MHz desteği de geliyor. Laptop'ta da buna uygun olarak toplamda 16 GB kapasiteli çift slot Samsung 8 GB DDR4 RAM yer alıyor. Her zaman söylüyoruz, tercih yaparken çift kanal bellek kullanımını tercih etmeniz, verimli performans açısında bilhassa önemli. Bu modelde de bu karşılanıyor.
Tulpar T7 V21.2'de depolama birimi tercihi de Samsung'un PM981a M.2 SSD'sinden yana kullanılmış. Verilen rakamlara göre 3500 MB/s sıralı okuma, 2900 MB/s sıralı yazma performansı gösteren bu SSD, bizim yaptığımız CrystalDiskMark testinde de 3431 MB/s sıralı okuma, 2980 MB/s sıralı yazma performansı göstererek bu sonuçları karşılıyor. Bu arada disk kapasitesinin de 512 GB olduğunu belirtelim. Yani yeteri kadar alan mevcut. Fakat yine de bu yetmez ise, laptop'da ikinci bir M.2 SSD portu daha yer alıyor. Dilerseniz revize yapabilirsiniz.
Monster Tulpar T7 V21.2 Performansı Nasıl?
Evet, geldik şimdi en can alıcı noktaya. Bu adımda Tulpar T7 V21.2'nin performansına bakacağız. Ancak tabii ki önce yenilenen RTX ekran kartının detaylarından bahsedelim.
NVIDIA, geçtiğimiz ay GeForce RTX 2070 ve GeForce RTX 2060 mobil GPU'larını güncelledi ve Refresh adıyla karşımıza çıkarttı. Elimizdeki Tulpar T7 V21.2'de de bunlardan RTX 2070 Refresh yer alıyor ve selef modele göre daha fazla performans ve daha iyi güç verimliliği sağlıyor. Saat hızlarında da artış görünen yeni GPU'da 8 GB GDDR6 bellek yer alırken, 256-bit bellek veriyolunun kullanıldığını da söyleyelim.
Ekran kartı oldukça yeni ve bu nedenle sürücü güncellemesine dikkat etmeniz performans açısından fazlasıyla önem arz ediyor. Tulpar T7 V21.2 elimize ilk geçtiğinde Game Ready Driver'ı eski versiyondaydı ve Güncelleştirmeleri Kontrol Et dediğimizde de bu driver'ın güncel olduğunda ısrar ediyordu. Bu tip problemler her ekran kartı tazelemesinde karşımıza çıkabiliyor. Fakat NVIDIA'nın web sitesinden 445.98 düzeltme sürücüsü sürümünü bulabiliyorsunuz. Bunu yükleyerek ekran kartının performansını arttırmanız mümkün.
Peki, diyelim bu güncellemeyi yapmadınız; o zaman ne olur? Mesela Call of Duty: Modern Warfare'de 40 fps civarında takılı kalırsınız. Ancak güncellemeyi yaptıktan sonra bunun 3 katına kadar çıktığını görüyorsunuz. Muhtemelen önümüzdeki günlerde NVIDIA'dan daha yeni sürücüler gelecek ve böylece yeni oyunlarda da hem ekran kartının tüm potansiyelinden faydalanma olanağı tanınacak hem de daha stabil performans sağlanacak.
Pekala, o halde şimdi sizlerle beraber önce Tulpar T7 V21.2'nin sentetik benchmark'larına bir bakalım, ardından da gerçek zamanlı oyun performanslarına geçelim ve tabii ki ekran kartının Ray Tracing, yani Işın İzleme özelliğinin yarattığı farka da bakalım.
Monster Tulpar T7 V21.2, benchmark testlerini ve gerçek zamanlı oyun performansını hemen yukarıdaki videomuzu izleyerek görebilirsiniz.
Sonuç
Evet, laptop'ın benchmark'ları ve gerçek zamanlı oyun performansını da gördükten sonra şimdi artık yavaş yavaş sonuca bağlayalım. Monster, özellikle güncel Intel işlemci ve güncel NVIDIA ekran kartıyla beraber Tulpar T7 V21.2 ile gerçekten güzel bir işe imza atmış. Özellikle Call of Duty: Modern Warfare oyununda da gördüğümüz gibi ortalama 120 fps – 130 fps değerleri almanız gayet mümkün ki, bu sonuç oyunun tüm grafik ayarları maksimimize edildiğinde karşımıza çıkıyor. Pek tabii ki bu senaryoda RTX, yani NVIDIA Işın İzleme özelliği de açık durumda. Öte yandan grafik ayarlarında yer alan Render Resolution kısmının ölçeğini düşürerek veya grafik detayları üzerinde oynayarak 170 fps'leri görmeniz de gayet doğal. Ancak her iki senaryoda da zaten fazlasıyla akıcı bir oyun deneyimi elde ediyorsunuz. Bu anlamda bu konfigürasyonun hakkını veren bir model olmuş Tulpar T7 V21.2.
Güncel ve güçlü sistem detayları ile sağladığı performansa ilişkin laptop'ın fiyatına baktığımızda da rakiplerine kıyasla gayet iyi bir fiyat çizgisinde bulduğumuzu söyleyelim. Tulpar T7 V21.2'nin fiyatı 14699 TL. Bu anlamda maliyet/fayda oranıyla oldukça iddialı olduğunu söyleyelim. Ayrıca içeriğinde Windows 10 işletim sisteminin kurulu olduğu ve ek olarak 1 aylık Xbox Game Pass üyeliği içerdiği bilgisini de verelim.
CHIP Online Notu: %92
ARTILAR
+ Üst gömlek performans
+ RTX 2070 Refrest ve Intel Comet Lake işlemci
+ 144Hz ekran
+ Yüz tanıma destekli kamera
+ RGB ışıklandırmalı klavye
+ Geniş bağlantı seçeneği
+ Upgrade seçenekleri
+ Disk performansı & ek M.2 slotu
+ Çift kanal bellek kullanımı
+ Wi-Fi 6
EKSİLER
- Kameranın yeri
- Turbo modda fan sesi
Monster Tulpar T7 V21.2 Teknik Özellikler
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-10750H 5.0 GHz
- Çekirdek: 6
- Ekran: 17.3 inç IPS Mat LED 144Hz (1920x1080)
- Bellek: 16 GB (2x8 GB) Samsung 2933MHz DDR4
- SSD: 512 GB Samsung PM981a M.2
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 (2020) 8 GB GDDR6 256-Bit DX12 Refresh
- Ses: 2x 2W Hoparlör THX Spatial Audio
- Bağlantılar: USB 3.1 Gen 1 (2 adet), USB 3.1 Gen 2 Type-A, Thunderbolt 3, HDMI, kart okuyucu, Gigabit Ethernet, BT 5.1, 802.11ax Wi-Fi 6
- Boyutlar: 391 x 260 x 18.9 mm
- Ağırlık: 2.1 kg.
Kimler Monster Tulpar T7 V21.2 Almalı?
Üst seviye oyun performansı isteyen ve oyun dışında da güçlü ve güncel bir dizüstü bilgisayar arayışı olanlar Monster Tulpar T7 V21.2'den fazlasıyla memnun kalacaklardır.
Monster Tulpar T7 V21.2 Alternatifleri Neler?
Monster Tulpar T7 V21.2'in konfigürasyonunu güncelleyebilirsiniz. Ayrıca bu fiyat sizin için yüksekse, Tulpar T7 V20.2 modelini de değerlendirebilirsiniz. Yeni modeller arasında çok sayıda seçenek yer alıyor.
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