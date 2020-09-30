Bu makale tepki topladı: Dünya'nın merkezinde kara delik var!

Dünya'nın merkezinde bir kara deliğin olduğu ve DNA'nın bu şekilde oluştuğunu, hatta Dünya'da hayatın varolma nedeninin bu olduğunu savunan makale eleştiri topladı.

Bu makale tepki topladı: Dünya'nın merkezinde kara delik var!

Dünya'nın merkezinde bir kara delik mi var? Geçtiğimiz yılın Eylül ayında yayınlanan bir makalede Dünya'nın merkezinde kara delik benzeri bir yapı olduğu ve bu yapı sayesinde DNA'nın oluştuğu ifadeleri yer alıyordu.

Bir yıl önce yayınlanan bu makale, yeniden gündeme geldi. Makaleyi okuyan binlerce bilim insanı konuyla ilgili tepki gösterdi. 

Makale Eleştiri Oklarının Hedefi Oldu

Eylül 2019'da, 13 bilim insanının ismiyle yayınlanan makale bir yıl sonra bugün twitter'da eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Bilim insanlarının da bu makaleyi eleştirme sebebi makalede sunulan fikri fazlasıyla saçma bulmalarıydı.

Makalenin özetinde şu ifadelere yer veriliyor:

"Yakın zamanda NASA'dan bazı bilim insanları Dünya'nın merkezinde kara delik benzeri bir yapı olabileceğini öne sürdü."

Dünya'daki Yaşamı Kara Delik mi Oluşturdu?

Bilim insanları bunun üzerine fikirlerini geliştirdi ve bu kara delik benzeri yapının DNA gibi biyolojik materyalleri oluşturmuş olabileceğini ve Dünya'daki hayatın varlığının sebebinin bu kara delik olabileceğini ifade ettiler.

Bilim insanlarına göre, Dünya'nın çekirdeği en büyük telekomünikasyon sistemi. Bu sistemin dalgaları DNA ve su molekülleriyle değiş tokuş yapıyor. Öte yandan Dünya'nın çekirdeğinin çok sıcak olması ve manyetiğinin olmasının sebebi de bu.

"Bu Gerçekten Yaşandı mı?"

Makaleye tepki gösterenlerden biri olan Cambridge Üniversitesi'nden Matematikçi Sarah Rasmussen, yazarların dergiyi trollediklerini söyledi. 

Rasmussen aynı zamanda, Yazar Torello Lotti'nin daha önce aldatıcı dergilerde aynı makaleyle yer aldığını açıkladı.

Washington Post ve CNN'de ulusal güvenlik konusunda yazarlık yapan Shane Harris, makalenin yayınlanmasını kastederek 'Bu gerçekten yaşandı mı?' dedi.

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