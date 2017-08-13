Bu Makine, Sadece Otomobil Satacak!
internet devi, telefonunuzla otomobil satın almanıza izin veren bir "otomobil satış makinesi" için kolları sıvadı!
ABD'deki Carvana'ya özenen Çinli eticaret devi Alibaba, Çin'de bir "otomobil satış makinesi" açmayı düşünüyor.
Otomobilinizden çıkmadan içine para atıp, çocuğunuza kola aldığınız makinelerden bahsetmiyoruz. Bina boyutlarındaki bu makineler, gerçek lüks otomobillerle dolu. Makineden faydalanmak isteyen müşterilerin önce makinenin uygulamasını indirmeleri, ardından makinenin yanına gidip telefondan bir otomobil seçmeleri gerekiyor. Alibaba'nın Sesame Credit sisteminde yeteri kadar kredi puanı olanlar, yüzde 10'luk ilk ödemeyi gerçekleştirebiliyorlar. Bunun ardından otomobilin makinenin içinden size doğru geldiğini görüyorsunuz ve aylık ödemelere başlıyorsunuz.
Alibaba, otomobil satın almayı bir kutu kola almak kadar kolay bir hale getirmek istediğini söylüyor. Alibaba'nın eticaret sitesinde birçok lüks otomobil zaten satılıyor ve yeni makinenin aynı otomobil seçeneklerini sunacağı düşünülüyor. Tabi otomobil makineye sıkışıp kalırsa ne yapacağız, makineyi sallamamız mümkün olacak mı, bunu şimdilik bilmiyoruz.
Sanırız satış makineleri küçük bir geri dönüş sürecindeler. Geçtiğimiz günlerde Snapchat de satış makineleriyle kameralı gözlükler satmaya başlamıştı.
Zeynel A. Öztürk
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