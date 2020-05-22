Bu Maskeyle Yemek Yiyeceğinize, Evde Oturun Daha İyi

Salgının yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle, dışarıda yemek yemek gibi hayatın sıradan görünen birçok keyifli yanından uzak kaldık. İsrailli bir araştırmacının icat ettiği yeni tür maske ise, yemek yerken maskeyi çıkarma sorununa bir çözüm getirmeyi umuyor.
Bir kol ile çalışan maskenin ağız kısmı, elinizde bulunan parçayı sıkınca açılıyor. Böylece yalnızca yemek yerken veya bir şeyler içerken maskeyi aralayıp, geri kalan zamanda mikroplara dur diyebiliyorsunuz. Neyse ki bu sinir bozucu maskenin üretiminin birkaç ay sonra başlayacağı söyleniyor ve o zamana kadar virüsün etkisinin azalmasını umabiliriz. Maske eğer gerçeğe dönüşürse, iddiaya göre fiyatı normal maskeden 0,85 dolar ile 2,85 dolar arasında daha pahalı olacak.
Inventors developed a coronavirus mask that lets you eat without taking it off. Squeeze a lever and it opens a slot so you can go at it like Pac-Man. Inventors say the mask lets you can dine out with friends without taking your mask off. https://t.co/pflatss4Cf pic.twitter.com/xo18FMx9c2— NBC DFW (@NBCDFW) May 19, 2020
Peki, böyle bir maske hoş olmayan görünüşüne rağmen bizleri korona virüsünden koruyabilir mi? İngiltere'deki Addenbrooke's Hasanesi'nden Dr. Dominic Sparkes'e göre pek değil, çünkü virüsü taşıyorsanız, ağzınızı açtığınız anda etrafa virüs yaymaya başlıyorsunuz demektir. Üstelik maske, yemek yerken ıslanabilir ve bu durumda etkisini yitirebilir.
Daha iyi bir maske üretilmezse şimdilik en iyi çözüm, biraz daha sabredip, insanların bulunduğu ortamlara çok gerekmedikçe yaklaşmamaktan geçiyor.
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