Bu Optik Teknik VR'ın Göz Yorgunluğunu Çözebilir!
Sanal gerçeklik cihazlarının göz yorma problemi yeni 3D ekranla son bulabilir.
Bir sanal gerçeklik başlığını bir süre taktıktan sonra, gözünüzün yorulduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bunun sebebi beyinde oluşan "vergence-accommodation" çatışması denen pek bilinmeyen bir etki.
Diğer bir deyişle, gözlerinizin bir şeye fiziksel olarak hedef almasıyla odaklanması arasındaki uyumsuzluk. Çoğu VR gözlüğü ekrana gözünüzden bir kaç santimetre öteden bakmanızı söyler, ama çok daha uzak bir şeye odaklanmak da aslında aynı yere bakarak olduğu için bu beynin kafasını karıştırıyor.
Şimdi ise, optik mühendisler bu problemi çözeceğini düşündükleri yeni bir 3D ekran geliştirdiklerini söylüyorlar.
Illinois Universitesi'nden Liang Gao şöyle dedi: "Şu an kullanılan AR ve VR optik ekran modüllerini, 3D ekranımızla değiştirerek göz yorgunluğu problemlerinden kurtulmayı hedefliyoruz".
"Metodumuz, her tür AR gözlük ve VR başlığına entegre edilebilecek yeni nesil 3D ekranlarla sonuçlanabilir."
Nasıl çalışıyor?
Yeni ekran modülleri yalnızca 1 x 2 inç, ama beynin gerçek dünyada gördüğü gibi derinlik işaretleri oluşturabiliyor. Bunu, dijital ekranı her biri 2D resim oluşturacak şekilde alt panellere bölerek yapıyor. Alt panel imajları farklı derinliklere kaydırılıyor, ama hepsinin ortası birbiri ile hizzalı.
Sonuç olarak imajlar, kullanıcı onlara baktığında farklı derinliklerde görünüyor. Algoritma, köşeleri birbirine karıştırıyor dolayısıyla derinliklerin devamlılığı bozulmamış, bir 3D imaj meydana gelmiş oluyor.
Gao şunu ekledi: "İnsanlar çoklu düzlem derinlikleri oluşturmak için bizimkine benzer yöntemler denediler, ama onlar çoklu imaj derinliklerini aynı anda oluşturmak yerine, imajları hızlıca değiştirdiler."
Sonraki aşama ise sistemin boyutunu, ağırlığını ve güç tüketimini düşürmek. Böylelikle kişinin kafasına takması daha pratik hale gelebilir. Takım şimdi bu teknolojiyi piyasaya çıkarabilmek için partnerler arıyor.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın