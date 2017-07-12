Bu Optik Teknik VR'ın Göz Yorgunluğunu Çözebilir!

Sanal gerçeklik cihazlarının göz yorma problemi yeni 3D ekranla son bulabilir.

Bu optik teknik VR'ın göz yorgunluğunu çözebilir!

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