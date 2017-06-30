Bu Parmak İzi Algılayıcıları Su Geçirmiyor!
Qualcomm'un yeni parmak izi algılayıcıları hem ekranın içinde olacak, hem de farklı bir özellik sunacak!
Qualcomm, parmak izi algılayıcısı piyasasında en öne geçmeyi planlıyor; ekran-altı parmak izi algılayıcısı üretecek ilk firmalardan biri olacağını iddia ediyor.
Mobile World Congress Shanghai'de planlarını açıklayan firma, yeni nesil parmak izi algılayıcılarının ekran altına yerleştirilebilen ultrasonik teknoloji kullanacağını ve OLED ekranların içinden 1200um'ye kadar tarama yapabileceğini söyledi. Vivo'nun standında da bunu kendi gözlerimizle görmüştük.
2018'in ilk yarısında beklenen algılayıcılar, su altında bile kullanılabiliyor ve ayrıca ekran açık da kapalı da olsa kalp atışını ve kan akışını algılayabiliyor.
Giriş seviyesi cepler için yeni Snapdragon işlemciler
Firma ayrıca giriş-seviyesi donanımını yeni Qualcomm Snapdragon 450 sekiz çekirdekli çiplerle geliştireceğini açıkladı.
Bu çipler, önceki 435 çipinden belirgin bir adım ilerideler, gelişmiş özellikleri arasında dört saat uzayan pil ömrü ve grafik performansındaki %25 artış var.
Vivo, Huawei ve Xiaomi'yi takip edin. Bu çip muhtemelen onların alt ve orta seviye telefonlarında olacak.
H. Hüseyin Öztürk
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