Bu PC, Windows 10'u 5 Saniyede Açıyor!
PC'nizin güç düğmesine basıp, 5 saniye sonra masaüstünü görmek mümkün mü? Bu donanımla evet...
Bilgisayarlarımızın açılma süresi, artık eskisi kadar ciddi bir sorun değil. Ancak hala güç düğmesine basar basmaz masaüstünü görmüyoruz. Windows'lu bir PC'yi en hızlı ne kadar açabileceklerini merak eden Tom's Hardware editörleri, açılış 4,9 saniyeye indirmeyi başardılar.
PC'leri telefonlarla karşılaştırmak doğru olmayabilir ancak 4,9 saniyelik açılış süresinin iPhone XS'ye göre yaklaşık 5 kat hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Peki Tom's Hardware bu işi nasıl başardı?
Firma, çalışmasını burada detaylı olarak anlatıyor ancak stratejisinin temel olarak şu üç şeye dayandığını görüyoruz: SSD, anakart ve işlemciyi overclock etmek. Intel Optane 905p (960GB) SSD kullanan site, bu diskin şimdiye kadar test ettiği en hızlı disk olduğunu söylüyor. NVMe depolama formatını kullanan diskin açılış hızını olumlu etkilediği kesin.
ASRock Z370M Pro4 anakart ise Microsoft'un Fast Boot işlevini kullanıyor ve site tarafından başlangıçtaki bazı denetlemeleri devre dışı bırakarak hızlandırılmış. Son olarak 3,7GHz Intel Core i7-8700K işlemci, giriş hızından 5,1GHz'e yükseltilmiş. Bu, açılış süresinden 0,57 saniye tasarruf sağlamış.
5 saniyeden hızlı açılan PC'leri veya telefonları yakında görmeyecek olsak da, Tom's Hardware'in bu potansiyeli göstermiş olması ve çıtayı yükseltmesi güzel.
Zeynel A. Öztürk
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