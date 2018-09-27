Bu PC, Windows 10'u 5 Saniyede Açıyor!

PC'nizin güç düğmesine basıp, 5 saniye sonra masaüstünü görmek mümkün mü? Bu donanımla evet...

Bu PC, Windows 10'u 5 Saniyede Açıyor!

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