Bu PC, Windows 10'u 5 Saniyede Açıyor!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Nostalji: 80'ler

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Korsanlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Dinozorlar