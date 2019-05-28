Bu Robot, Uçak Çekecek Kadar Güçlü!
Uçak çekebilecek kadar güçlü, dört bacaklı robot HyQReal, izleyenleri şaşırtan, inanılmaz bir gösteriye imzasını attı!
- Levent Öztürk
Robotların yeteneklerinin ve sayıların artması, insanların işlerine bir tehdit olarak görülüyor. Ancak, robotların başarıp da insanların yapamadığı pek çok durum da bulunuyor; örneğin bir uçağı çekmek gibi.
Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) bünyesindeki Dynamic Legged Systems Lab (DLS) tarafından geliştirilen ve birkaç yıl önce gösterilen daha küçük HyQ'nun varisi olarak görülen robot köpek HyQReal , 3.300 kg ağırlığındaki Piaggio P180 Avanti yolcu uçağını çekebilecek güce sahip. DLS'nin üst seviye tork kontrollü hidrolik dört bacaklı robotu, Boston Dynamics robotu SpotMini'den çok daha farklı bir görüntüye sahip. Boston Dynamics'in robotu ince ve narin bir görüntüye sahipken, HyQReal sağlam ve kalıplı bir yapı ile gücünü sergiliyor.
Robotun gücü uçak çekebilme yeteneği ile gösterilmiş olsa da, gerçek dünyada daha farklı görevleri olacak. Bu görevlerin arasında acil durum senaryoları ve afet tepki durumlarında insanlara destek olmak ve tarım gibi seçenekler yer alıyor. Titanyum vücudu 3D baskı ile üretilmişken güçlendirilmiş bir kasaya da sahip. Su ve toz dayanımı çoğu doğa şartı ve ortamda kullanılabileceği anlamına geliyor.
130 kg ağırlığı, 90cm boyu ve 1.3m uzunluğu ile HyQReal büyük denilebilecek boyutlara sahip. Bu ağırlığın bir kısmı, ünite başına 15kg olan ve iki saatlik güç sağlayan bataryalardan kaynaklanıyor.
Ön bacaklar için bir ve arka bacaklar için bir adet olmak üzere iki hidrolik pompa bulunuyor ve Moog'un Integrated Smart Actuator'ları burada kullanılıyor. Toplamda 12 hidrolik ekleme sahip olan robot LIDAR, RGB-D ve stereo kameralar ile çevresini algılayabiliyor. Boston Dynamics'in robotunda olduğu gibi, HyQReal'ın yaratıcıları bu dört bacaklı robotun bir düşüş sırasında kendisini dengelemeyi başarabildiğini söylüyor.
Lastik ayaklar, robotun tutunmasını güçlendiriyor ve bu durum uçağı çekebilme yeteneğinde fark edilebiliyor. Robotun bir diğer öne çıkan özelliği de, kablosuz olarak kontrol edilebiliyor olması. Şu andaki görüntülerde HyQReal oldukça yakından kontrol ediliyor gibi gözüküyor ancak bu menzilin ciddi bir şekilde arttırılmasını engelleyen hiçbir şey bulunmuyor. Böyle bir artış da insanların bulunması imkansız veya tehlikeli olan yerlere ulaşılmasına imkan tanıyacak.
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