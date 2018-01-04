Bu sahte Galaxy S9 Plus videosu sizi ikna etmesin!
Galaxy S9'un şimdiye kadar videoda göremedik; peki yeni sızan bu video durumu değiştirecek mi?
Herkesin beklediği bir amiral gemisinin çıkış tarihinin öncesinde sızmasına alışığız. Ancak Sammobile'ın da altını çizdiği üzere bu sızıntılar, her zaman gerçeği yansıtmayabiliyor. Sızıntılar çoğu kez cihazın son halinden ipuçları verseler de, bazen yanıltıcı olabiliyorlar. Galaxy S9'la ilgili son video sızıntısı için ikincisini söylemek mümkün.
Galaxy S9'la ilgili birçok çizim ve görüntü görsek de, telefonun kullanıldığını gösteren bir videoya henüz rastlamadık. Yeni ortaya çıkan bir videoda ise Galaxy S9 Plus'a ait gibi görünen, aslında çok da ikna edici görünen bir telefon var. Infinity Display ve tasarım diliyle bu telefon, gerçekten Galaxy S9 Plus olabilirdi... ancak küçük detaylar, telefonun sahte olduğunu söylüyor.
Örneğin telefonun alt tarafındaki çerçevenin kalınlığı, Galaxy S9 Plus'tan bekleyeceğimizden fazla. Güç düğmesinin aşırı büyük olması da gözden kaçmayan bir başka detay. Bunlara ek olarak telefonda gösterilen kamera uygulaması, Samsung'un uygulamasından oldukça farklı görünüyor.
İkna edici göründüğü doğru, ama bu videodaki aygıtın gerçek Galaxy S9 Plus olmadığı gayet açık. Bu telefonun Çin'de Galaxy S9'un Şubat'ta gerçekleşmesi beklenen tanıtımından önce satışa sunulması, bizim için sürpriz olmayacak.
Zeynel A. Öztürk
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