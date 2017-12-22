Bu Samsung DDR4 RAM'ler PC'leri Uçuracak
Samsung'un daha hızlı, daha küçük DDR4 RAM'leri yeni PC'nizi uçuracak...
Samsung, 10 nanometre mimari ile geliştirdiği yeni DRAM'lerini ortaya çıkarttı. Şu ana kadarki en küçük 8 gigabit DDR4 RAM çiplerini üreten Samsung, selef modele göre yüzde 15 daha enerji verimliliği ve yüzde 10 daha yüksek performans sağlıyor.
Henüz 20 ay önce tanıtılan selef modele kıyasla yine çıta yükseltmeyi başaran Samsung, yüzde 10 daha hızlı, yüzde 15 daha tasarruflu yeni DDR4 RAM'leriyle yeni PC'leri adeta uçurmaya geliyor. Yine selef modele kıyasla yüzde 30 daha verimli çalışan yeni DDR4 RAM'ler, 10 nanometre mimarisini kullanıyor. Ancak Samsung çok yakında aynı teknolojiyi kullanarak 8 nanometre üretimine geçecek. Bu da 10 nanometreli modellerin fiyatlarını düşürmekte yarar sağlayacak. Bu sayede kullanım oranları artacak, ürünler çeşitlenecek ve pek tabii bu noktada oyuncular kazanacak.
Samsung, bu üretimle birlikte elbette ikinci nesil 10 nanometre teknolojisi çerçevesinde, kurumsal sunucular, mobil cihazlar, süper bilgisayarlarda da kullanılabilen DDR5, HBM3, LPDDR5 ve GDDR6 gibi yeni nesil DRAM yongalarını ve sistemlerini tanıtma planlarını da hızlandırıyor.
Ercan Uğurlu
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