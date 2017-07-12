Bu Samsung VR Başlığı, Hepsinden İyi Olabilir!
Samsung'un yeni bağımsız VR başlığı prototipi, büyük değişikliklere işaret ediyor!
Bu haber Samsung Gear VR'larından daha fazla şey isteyenleri sevindirecek. Teknoloji devi görünüşe bakılırsa aşırı yüksek teknolojili ve bağımsız bir sanal gerçeklik başlığı geliştiriyor.
Büyük bir Kore hükümet ajansı olan MSIP, üye bir firma olan Visual Camp aracılığıyla, Samsung'un izleme teknolojisi kullanan, hepsi-bir-arada, başa takılan bir VR ekranı geliştirdiğini açıkladı.
Fotoğraflarda "Exynos VR III" etiketlenmiş olan (Samsung'un Exynos işlemcilerine bir referans) başlık, söylenene göre, sadece göz ve el hareketlerini izlemiyor, sesi ve ifadeyi de tanıyor.
Basın açıklamasına göre, başlığın göz-izleme özelliği "foveated rendering " için kritik rol oynuyor. Foveated rendering, ekranın grafikleri yalnızca kullanıcının baktığı yere odaklama süreci. Bu daha akıcı bir VR deneyimi sağlıyor ve 360 derece dokuyu render etmekle uğraşmadığı için cihaz da daha az yoruluyor.
Samsung'un bağımsız bir VR başlığı üzerinde çalıştığını ilk kez duymuyoruz, ama Exynos VR III'ün bu bahsedilen başlık olup olmayacağını söylemek için henüz çok erken.
Samsung bu ilkbahar, hepsi-bir-arada başlıklarından en az birini HTC Vive'a rakip olarak çıkaracağını doğrulamıştı. Bir ihtimal, belki Eylül'de IFA'da ortaya çıkarılabilir...
H. Hüseyin Öztürk
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