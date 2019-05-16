Bu Sefer Kuyruk, iPhone İçin Değil!
iPhone'lar için bir dönem görmeye alıştığımız uzun mağaza kuyrukları, bu kez farklı bir telefon için oluştu!
- Ercan Uğurlu
Akıllı telefonlar için uzun kuyruklara özellikle iPhone'dan aşinayız. ABD'de başlayan bu akım, sonrasında diğer ülkelere de yayılmış, ülkemizde de yeni tanıtılan iPhone'u satın almak için tüketiciler mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Benzer bir durum şimdi ise OnePlus 7 Pro için yaşanmış.
Henüz tanıtılan OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modeline özellikle ABD'de büyük rağbet var. Ancak tüketiciler özellikle OnePlus 7 Pro ile ilgileniyorlar. T-Mobile mağazasında satışa sunulan OnePlus 7 Pro için uzun kuyruklar oluşturan halk, bir dönemin iPhone kuyruklarını anımsatıyor.
OnePlus, ABD'de Samsung, Google veya Apple kadar tanınmış bir marka değil. Ancak buna karşın popülerliği hızla yayılmaya devam ediyor. Zira bu görüntüler aslında OnePlus markası için yeni değil. Geçtiğimiz sene OnePlus 6 için de benzer kuyrukları görmüştük.
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