Bu Sene Aston Martin Vantage Rüzgarı Esecek

Aston Martin Vantage modelinin Formula 1'in resmi güvenlik otomobili olmaya devam edeceği çok yakın zamanda açıklanmıştı. Birebir Formula 1 güvenlik aracından esinlenen Vantage F1 Edition, standart modele göre bir dizi aerodinamik iyileştirmeye sahip.