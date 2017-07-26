Bu Şirket, Çalışanlarına Çip Takıyor!

Bu şirket, gönüllü olan çalışanlarına çip takmaya hazırlanıyor. Peki bu çipler neden takılıyor; ne amaçla kullanılacak? Cevaplar içeride...

32M Gönüllü Çalışanlarına Biyo-Çip Aşılıyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Google, Android Kullananlarla Dalga Geçti
Çin, Müslüman Nüfusuna Zorla Zararlı Yükletiyor!
Whatsapp Web Nedir, Nasıl Kullanılır?
Adobe, Sonunda Flash'ı Öldürdü!
Intel Coffee Lake CPU'lar Hız Testinde Göründü!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir