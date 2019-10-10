Bu Teknolojiler, Artık Bilim Kurgu Değil; Gerçek!

Yakın geçmişte bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz ve "vay canına" dediğimiz bu teknolojiler, artık gerçek!

Bu Teknolojiler, Artık Bilim Kurgu Değil; Gerçek!

Eskiden filmlerde gördüğümüz ve büyük hayranlıkla izlediğimiz hayali teknolojilerin bazılarının gerçek olmaya başladığı, ilginç bir dönemde yaşıyoruz. Zamanı durduran cihazlarla veya uçan otomobillerle henüz karşılaşmadığımız doğru, ancak bugünkü beklentilerimiz, öncekinden çok daha fazla. İşte geleceğe dair bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, şimdi de kullanabildiğimiz teknolojiler.

Robocop'un vizörü

Artırılmış gerçeklik gözlükleri, bugün dijital bilgileri gerçek dünya üzerine eklememize izin veriyor. Şimdiye kadar "Pikachu'yu yakalamaktan" çok öteye gitmese de, Google Glass'ı Murphy'nin vizörüyle karşılaştırabiliriz.

Google Glass başarısız olsa da artırılmış gerçekliğin sonu gelmiş değil. Microsoft Hololens ve AR destekli uygulamalar, Murphy'nin görüşünü yakında bize telefonsuz sunacaklar.

Akıllı evler

Evine girdiğinde ışıkları kendiliğinden yanan, kaloriferleri kendinden ısınan ve nereden geldiği belli olmayan bir robot sesiyle karşılanan karakterleri bilim kurgu filmlerinde gördük. Bugün ise akıllı hoparlörleri, akıllı termostatları ve akıllı ışıkları bir araya getirip, tüm evimizi sesimizle kontrol edebiliyoruz.

Uçan kaykay

Marty McFly'ın kaykayını gördüğümüzde, kesinlikle böyle bir kaykaya sahip olmamız gerektiğine karar vermiştik. Marty'nin geleceğe gittiği 2015'te ise Lexus'un daha çok reklam amaçlı olan hoverboard'u ortaya çıktı. Araç piyasaya hiç sürülmese de çalışıyordu.

Yine de satın alabileceğiniz bazı hoverboard'lar var (tekerlekli olanlardan bahsetmiyoruz). Birçok fandan ve geniş bir platformdan oluşan bu hoverboard'ların görünüşleri Geleceğe Dönüş'teki kadar havalı değil ve fiyatları, bazı arabalardan daha pahalı. Üstelik sadece 6 saniye uçabiliyorlar. Her şeye rağmen bunlar sonuçta birer uçan kaykay ve satın almanız mümkün.

James Bond'un biyometrik silahı

Skyfall'da 007'nin kullandığı biyometrik PPK, sadece James tarafından tutulduğunda ateş ediyor. Bugün biyometrik silahlar veya "akıllı silahlar" gerçeğe dönüşmüş durumda. Kişisel silahların birkaç çeşidi bulunuyor. En popüler olanlar, RFID ve biyometrik sensörlerden faydalanıyor. Biyometrik olanlar parmak izinden faydalanırken RFID destekli silahlarda yüzük, bileklik gibi bir anahtara ihtiyaç duyuyorsunuz.

Leeloo ve Dallas, Multipass

Multi Pass, yarı kimlik, yarı ödeme yöntemi olan bir kart ve yıldızlararası yolculukta kullanılabiliyor. Tabii ki sadece Beşinci Element filminde...

Yıldızlararası seyahat kısmından henüz biraz uzak olsak da gerisi tamamen gerçek. 2015'te bir firma, Multipass adlı bir cihaz üretmiş ve bununla yolculuğunuzu takip edip, mümkün olan en düşük fiyatı ödemenizi sağlamaya çalışmıştı.

Terminator

Henüz tam donanımlı bir biyonik adamı üretememiş olsak da, tam donanımlı robot eklemler üretmeyi başardık. Robot eklemleri geliştiren bilim adamları, Arnold'un elinin hareketlerini taklit etmeyi başardılar.

3D printing yourself a hand: Deus Ex's bionic limbs are being made for real by Open Bionics3D printing yourself a hand: Deus Ex's bionic limbs are being made for real by Open Bionics
Deus Ex's bionic limbs are being made for real. Eidos Montreal announced that they are working alongside Open Bionics and Razer to bring a series of affordable bionic hands to market. Open Bionics will use 3D printing to bring these limbs to market, and will be providing its blueprints and designs royalty free, allowing consumers to modify and create them at home. The use of bionic limbs is a central theme within the upcoming Deus Ex: Mankind Divided, whose protagonist, Adam Jensen, is equipped with his own bionic arm upon which Open Bionic's new prototype design is based on.

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