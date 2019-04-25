Bu Telefonun Şanssızlığı, İsmiydi!
Yaklaşık 10 yıl önce "Dünyanın 1 numarası" olma iddiasıyla piyasaya sürülen bu telefon, yanlış ismin nelere neden olacağını hepimize kanıtlamıştı!
Geçtiğimiz yıllarda hayata gözlerini yuman Hugo Chavez'in Venezuela'ya verdiği hizmetler, uzun süre hatırlanacak. Ancak sosyalist liderin üretimine destek verdiği bir telefon, o kadar da iyi hatırlanmayabilir.
Chavez, 2009'da ZTE ve Vtelca'nın geliştirdiği "Vergatario" cep telefonu için destekte bulunmuştu. Amaç ise oldukça iyiydi: Venezuelalılara ucuz, yaklaşık 15 dolarlık bir cep telefonu sunarak iş gücünü mobilize hale getirmek.
Ancak Vergatario, çıktığı andan itibaren çeşitli şanssızlıklarla karşılaştı. Öncelikle cep, uygun fiyatına rağmen eski görünüyordu. Kamera çözünürlüğü düşüktü (VGA). Cihazın 10 senelik Nokia ceplerden üstün bir yanı olduğunu söylemek ise zordu.
Vergatario'nun asıl şansızlığı ise, "Verga" kelimesinin Venezuela dilindeki argolardan biri olmasıydı ve "penis" anlamına geliyordu. Telefonun herkes için uygun fiyatlı bir seçenek olduğunu nasıl tarif edeceğini düşünen Chavez, onun ismini andığında kendi bile aman zaman kıkırdamıştı.
Chavez'e göre cep, "sadece Venezuela'da değil, tüm dünyada en çok satan cep olacaktı". Ancak Vtelca'nın üretim hedeflerine ulaşamaması ve sadece 1 milyon cep üretebilmesi, telefonun Chavez'in hedefine yaklaşmasını engelledi. Ağustos 2011'de devamı niteliğindeki Vergatario II piyasaya sürüldü ama o da kısa sürede tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın