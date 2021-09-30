Bu Uygulamada Tüm Dünya Türkçe Konuşuyor

Dünyayı keşfetmek, yeni arkadaşlar edinip farklı kültürlerle tanışmak çoğumuzun hayali. Ancak başta İngilizce olmak üzere, farklı dilleri konuşamamak bu konudaki en büyük engellerden biri. Sosyal keşif uygulaması Ablo, algoritması sayesinde bu konuya köklü bir çözüm sunuyor. İşte detaylar.