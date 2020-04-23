Bu Uygulamalardan Birini Yüklediyseniz, Hemen Silin!

Yeni bir araştırma, toplamda 69 milyon kez yüklenen 103 uygulamanın büyük oranda aynı özellikleri ve çoğu kez aynı kodu paylaştığını ortaya çıkardı. Başta garip görünen bu durum, sadece başkalarının uygulamasının çalınması anlamına gelmiyor olabilir ve sizin de verileriniz hedefte olabilir.
CyberNews'a göre bu uygulamalar, 27 geliştiriciden oluşan gizli bir gruptan geliyor. Bu gizli ağdan gelen uygulamaların tümünün iki batılı isimden oluştuğu, tehlikeli olabilecek izinler istediği, ortak gizlilik ilkelerine sahip olduğu (yalnızca geliştirici adı farklı) belirtiliyor. Görsel olarak birbirine benzeyen uygulamaların tamamı, Google Play Store'daki tamamlanmamış bir sayfaya bağlantı içeriyor.
Gizli ağın iş modelinin diğer uygulamaları hızla kopyalayıp, üzerinde küçük görsel değişiklikler yaparak eşsiz görünmesini sağlamak ve farklı geliştirici isimleriyle yayınlamak olduğu anlaşılıyor. CyberNews'a göre bu uygulamaların ayda kazandığı para, 1 milyon dolara yaklaşıyor olabilir.
Uygulamaların gizlilik ilkelerinde kullanıcı hakkında birçok bilginin toplanabileceği ve bunların uygulamayı kullandığınızda interenet üzerinden gönderilebileceği açıkça yazıyor. Sadece bu bile yeterince endişe verici; ancak uygulamaların dosyaları silebilme, mikrofonu açabilme, kameraya ve resimlere ulaşabilme, sistem ayarlarını değiştirebilme gibi izinleri de bulunuyor. Bu izinlerin uygulamaların temel işlevleriyle hiçbir alakasının olmadığını söyleyelim.
CyberNews'a göre en iyi durumda, reklamlarla dolu, çok kötü bir kullanıcı deneyimiyle karşılaşacaksınız. Ancak kötü bir senaryoda verileriniz çalınabilir ve zararlılara maruz kalabilirsiniz.
Şüpheli uygulamalardan birini yükleyip yüklemediğinizi merak ediyorsanız, CyberNews'un raporuna göz atabilirsiniz.
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