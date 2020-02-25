Bu Vatoz'un Dünyada Bir Eşi Daha Yok!

Avusturalya'nın Büyük Bariyer Resifi Deniz Yaşamı Parkı'ndaki 45 hektarlık Lady Elliot adasının çevresinde, Dünya'daki benzerlerinden farklı bir canlı yüzüyor: Parlak pembe bir karna sahip bir manta vatozu. Bu sevimli canlı ilk defa 2015 yılında görülmüş ve Pembe Panter filmlerindeki detektiften esinlenilerek Inspector Clouseau adı verilmişti.
Bu renkte bilinen tek manta vatozu olan Inspector Clouseau'nun yeni fotoğrafları, kısa bir süre önce vahşi yaşam fotoğrafçısı Kristian Laine tarafından çekildi ve paylaşıldı. Hemen aşağıdaki fotoğraf da bunlardan biri.
Bu gül renkli canlı Queensland Üniversitesi'nde Project Manta'nın dikkatini çekmişti ve sahip olunan bu rengin sebebi incelenmişti. Araştırmacılar 2016 yılında yaptıkları ufak doku biyopsisi ile bu eşsiz rengin sebebinin enfeksiyon ve hastalık olmadığını belirlediler. Ekip, pembe rengin "deri melaninin sıra dışı ve eşsiz bir gösterimi" ile ortaya çıktığını düşünüyor.
Bu vatozun, albinizm, melanizm ve lösizm gibi "kızıllık" (erythrism) adı verilen kırmızı pigmentlerin aşırı üretimi ve koyu pigmentlerin az üretimi ile sonuçlanan çekinik gen kaynaklı bir genetik mutasyona sahip olması mümkün. Kızıllık leoparlardan yılanlara pek çok farklı hayvanda gözlemlenmiş durumda ve oldukça nadir olsa da, en fazla çekirgelerde görülüyor.
Bu durumun nadir görülmesinin sebeplerinden biri, bu renkteki hayvanların genellikle daha kolay av olmaları ve yetişkinliğe erişememeleri olabilir. Ancak bu erkek vatoz büyük bir sorun yaşıyor gibi gözükmüyor. Manta vatozları büyük doğmaları ve hızlı bir şekilde daha da büyümeleri sayesinde büyük tehdit yaşamıyor.
Küçük bir de not: Yetişkin vatozlar, bir tonun üzerindeki ağırlıklara kadar ulaşabiliyor.
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