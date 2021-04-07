Bu Web Sitesi 25 Yıldır Değişmedi, Bir Yere Gitmeye de Niyeti Yok!

Space Jam, 1996 yılında vizyona girmiş ve o dönem çocukların ve basketbol severler ile animasyon dünyasıyla gönül bağı bulunanların keyifli saatler geçirmelerini sağlamıştı. Hatta sonraki yıllarla beraber kült filmlerinden biri olarak gösterilen Space Jam'in başrolünde basketbol yıldızı Michael Jordan bulunuyordu. Gerçek dünya ile çizgi film dünyasını aynı potada eritmesi büyük ses getiren Space Jam, aradan geçen 25 yıldan sonra yenileniyor ve yakında yeni film vizyona giriyor. Yeni filmin adı Space Jam: Yeni Efsane olurken, bu defa Michael Jordan'ın yerinde LeBron James'i izleyeceğiz.
Filmin fanatiklerinin internetteki uğrak yeri ise 25 yıldır değişmeyen Spacejam.com. Yeni filmin vizyona girecek olması sebebiyle bu site de yenilenmiş durumda. İlk filmin severleri ise telaşa kapılmış durumda. Sebebi ise 25 yıllık eski web sitesinin ortadan kaybolmuş olması.
Ancak hayır, eski site internet sahnesinden silinmedi. Filmin yapımcıları ilk filmin web sitesini çöpe atmak yerine onu korumayı tercih etmişler.
Şu an www.spacejam.com adresine girdiğinizde yeni sayfanın yüklendiğini göreceksiniz. Ancak gözlerinizi sağ köşeye kaydırdığınızda orada ilk filmin logosunu görmek mümkün. Buraya tıklayarak 25 yıllık web sayfasına erişebiliyorsunuz.
Elbette yapımcılar yeni web sitesini de eski web sitesi formatının üzerine oturtarak retro görünümle pazarlayabilirlerdi. Hatta belki daha da dikkat çekici olurdu. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın