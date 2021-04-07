Bu Web Sitesi 25 Yıldır Değişmedi, Bir Yere Gitmeye de Niyeti Yok!

Yeni Space Jam filmi Space Jam: Yeni Efsane adıyla yakında beyaz perdeye taşınıyor. Ama ilk Space Jam filminin 1996 yılından kalan ve 25 yıldır değişmeyen web sitesinin bir yere gitmeye hiç niyeti yok.