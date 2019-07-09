Bu Web Sitesi Bugünkü Web için Şükrettirecek
Bu sinir bozan web tabanlı oyun, web sitelerindeki kullanıcı deneyiminin bugün geldiği "facia" noktanın farkına varmanızı sağlayacak!
Kullanıcı dostu olmayan web sitelerine birçoğumuzun ayıracak zamanı yok. Ancak böyle bir siteyi kullanmak zorundaysanız, işler biraz değişebiliyor ve sabırlı olmanız gerekebilir. User Inyerface adlı bir web oyunu, bu tür kötü tasarlanmış arayüzlerle eğlenen bir oyun.
Bugün siteden siteye dolaşırken, oturum açarken, arama yaparken, formları doldururken veya eposta yazarken bastığınız düğmelerin boyutları, şekilleri ve renkleri, arayüz tasarımcılarının yıllar süren analizlerinin ve çalışmalarının bir sonucu. Her şeyin kullanımının kolay olduğu bir ortamda bu deneyimin kendi kendine oluştuğunu sanmak, şaşırtıcı bir davranış olmayabilir.
Tasarım firması Bagaar tarafından geliştirilen User Inyerface, artık nadir rastlansa da, anlaşılması zor web sayfalarının garip tasarım tercihlerini bir oyuna dönüştürüyor. Oyunda dört formu mümkün olduğunca çabuk tamamlamanız gerekiyor. Kulağa basit gibi gelse de bu iş, kullanım alışkanlıklarınızı bir anda unutmadığınız sürece, o kadar da kolay değil.
Siteyi açtığınızda, üzerine tıkladığınızda silinmeyen ön-tanımlı metinler, ileriye doğru sayan ve kapanması güç sayaçlar, yeri karışık düğmeler sizi bekliyor olacak. Sayfanın mantıksızlığı sinirinizi zorlayabilir, ancak oyunun sonunda interneti daha basit bir yer haline getirme çabalarının değerini daha iyi anlayacaksınız.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın