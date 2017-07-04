Bu Xiaomi'ler Android Nougat'a Yükseltilecek!

Çinli üretici Xiaomi, Android Nougat'a güncellenecek telefonlarının listesini yayınladı!

Bu Xiaomi'ler Android Nougat'a Yükseltilecek!

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