Bugatti Divo Tanıtıldı!
Bugatti'nin en yeni otomobili Divo, sonunda tanıtıldı! İşte göz kamaştıran, sadece 40 adet üretilecek olan otomobilin özellikleri...
Bugatti, 5 milyon avro (5.8 milyon dolar) değerindeki Divo'yu Monterey, Kaliforniya'da tanıttı. 500 adet üretilen 3 milyon dolarlık Chiron'a karşın sadece 40 adet Divo üretilecek.
Fiyattaki sıçrama, aracın aerodinamik programındaki ve şasisindeki değişiklikler ile süspansiyon gelişimlerinden kaynaklanıyor. Sonuç olarak, Divo, Chiron'dan 35 kg daha hafif, 90kg daha fazla bastırma kuvveti ve daha iyi yanal ivmeye sahip olarak sunuluyor.
Bu detaylar, elektronik olarak Chiron'un en yüksek hızından 50kmph daha düşük olarak 380kmph hızına sınırlanmış. Bunlar, Divo'nun düz bir çizgide daha yavaş olacağı gerçeğini telafi ediyor.
Ancak bu araba için düz yollar o kadar önemli değil. Divo dönen bir pisste Chiron'u rahatlıkla geçebiliyor.
Bugatti'nin başkanı Stephan Winkelmann, "Divo'nun yanal hızlanma, çeviklik ve viraj alma açısından önemli ölçüde daha yüksek performansı var" diyor. "Divo dönüşler için üretildi."
Devasa 8 litre, 1.500 beygir gücü, 16 silindirli motora sahip Divo, Chiron ve Veyron'un geniş, düşük ayak izini koruyor. Ancak, yeni girişler, havalandırmalar ve kenarlar, daha ince gövdesi ile oyulmuş hava akışını aşağıya doğru arttırıyor ve frenleri ve motoru serin tutuyor – hiper-arabalar dünyasında bu özellikler sürekli devam eden bir mücadele olarak karşımıza çıkıyorlar.
Üst kısmında ise sert bir sırt yüzgeci olan tavan çizgisi, hava girişini optimize etmek için benzersiz şekilde şekillendirilmiş bir kanal oluşturuyor. Arkasındaki yeni bir spoiler (rüzgarlık) fren gibi çalışıyor ve farklı sürüş modları için değişken açılara ayarlanabiliyor. Yeni tasarımları ile geniş ön rüzgarlık, otomobilin yüksek hızlarda soğutulmasına yardımcı olan ön girişlere daha fazla hava yönlendiriyor.
Mühendisler ön yayıcı kanatlarını ayarlayarak, yalıtım miktarını azaltarak ve daha hafif bir ses sistemi kurarak ağırlığı azaltmış durumdalar. Buna ek olarak, Bugatti'nin de dediği gibi, "orta konsolda ve kapı kaplamalarında depolama bölmeleri de çıkartılmıştır." Başka bir deyişle artık bardak tutucular bulunmuyor.
Ön tarafta, dış kenardaki gündüz farları araca geniş, tehditkar bir görünüm kazandırıyor. Ön splitter, Divo'nun daha alçak görünmesini sağlayan ve gümüş renginde geniş farların yarattığı optik yanılsamanın altını çizen mat gümüşte bir üst bölüme sahip.
Dış kenarında ise kanatlar daha geniş ve parlak bir duruş ile; arabanın merkezine doğru, daha dar görünüyorlar. Bu etki, arabanın arkasında kademeli bir ışık sönmesine benziyor.
Bugatti'nin söylediğine göre, 40 Divo'nun tamamı satın alınmış durumda ve bunun da şaşırtıcı olmadığı söylenebilir. Firma, ortalama araç sahibinin istatistiksel olarak, garajda 2,5 Bugatti bulundurduğunu söylemekte: biri sürüş, biri koruma için ve biri de sipariş edilmiş durumda.
Miami'den Prestige Imports'un CEO'su olan Brett David, dünyanın en zenginleri arasındaki satın alma zihniyetini doğruluyor.
"200.000 ila 300.000 dolarlık otomobil yerine yedi rakamlı araçlarla anlaşma yapmak giderek daha kolay hale geliyor" diyor. "İnsanlar bunun takdire değer bir varlık olduğunun farkındalar. Bu arabaların artan değerlerini ve artan karlılıklarını görme fırsatlarına sahipler - ve garajda tutmaktansa, gerçekten kullanabilecekleri bir şey istiyorlar. "
Bugatti Divo'nun üretimi yakında Molsheim, Fransa'da başlayacak.
Levent Öztürk
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