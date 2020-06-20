Bugün (20 Haziran) eczane, marketler açık mı? Bugün otobüsler çalışıyor mu?

81 ilde bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Konuya ilişkin genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Peki bugün (20 Haziran) eczane, marketler açık mı? Bugün otobüsler çalışıyor mu?