Bugün yapılan LGS sınavı nedeniyle koronabirüs tedbirleri kapsamında belli saatler aralığında kısıtlama uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması bugün 09.00'da başlayacak ve 15.00'e kadar devam edecek. Hangi işyerlerinin açık olduğuna dair genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Peki bugün (20 Haziran) eczane, marketler açık mı? Bugün otobüsler çalışıyor mu?
BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?
Genelge kapsamında ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesini sağlayacak kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, belirlenecek akaryakıt istasyonları, lastik tamircisi, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, oteller ve konaklama yerleri, gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri açık olacak.
BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?
Genelgeye göre; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Vatandaşlar, ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek.
BUGÜN OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?
Hem LGS hem YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
Yayınlanan genelgeye göre, LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.
Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
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