Bugüne kadar 2.4 milyon TL yatırım aldı, hangi sektörde potansiyel görüyor?

Bugüne kadar 2.4 milyon TL yatırım aldı. Peki, ileride hangi sektörde girişim düşünüyor, potansiyeli olan sektör hangisi?

Bugüne kadar 2.4 milyon TL yatırım aldı, ileride hangi sektörü düşünür?

Ercan Gümüş, 2006 yılından beri girişimcilikle iç içe bir isim. Ortaklarıyla beraber San Francisco'da kurduğu 11Sight, onun 3'üncü girişimi. 2015 yılında video tüketim oranının 4 kat arttığını görünce ortaklarıyla birlikte şirketlere video çözümleri sunan 11Sigth'ı hayata geçirmiş. Bugüne kadar farklı zamanlarda pek çok yatırımcıdan 2,4 milyon TL yatırım topladı.

2021 yılında Seri A turuna çıkacaklarını söyleyen Gümüş, 5 milyon dolarlık yatırım almayı hedeflediklerini belirtiyor.

Startup Dergisi'ne konuşan Ercan Gümüş, "Peki siz bundan sonra hangi alanda bir girişim kurmak istersiniz?" sorusuna "11Sight'ta bir exit hikayemiz olursa bundan sonraki girişimimi bilgi güvenliği ve gizliliği üzerine kurmak isterim. Pazar yeni oluşuyor ve çok yükselecek bir alan. Ben yeni alanlarda olmayı, öncü şirketler kurmayı seviyorum. Muhtemelen bir sonraki şirkette de 11Sight ekibinin bir kısmıyla birlikte olmaya devam ederiz" yanıtı veriyor.

Gümüş, "COVID-19 salgını sürecinde sistemimiz üzerindeki aramalar 2 kat arttı. Müşteri sayımızda son iki ayda yüzde 30'luk artış olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonra da katlanarak artacak gibi görünüyor. Örneğin Fiat tarafında 35 bayiyle çalışıyorduk, bir anda tüm bayilerine genişlettiler" diyor.

GİRİŞİMCİLERE ÖNERİLER

Gümüş, girişimcilere yönelik önerileri için "Girişimcilerin yaptığı en büyük hata, her yatırımcıya, her yere ulaşmaya çalışmaları. Kendi alanlarındaki kişilere gitsinler. Kendi alanlarındaki yatırımcıları bulduktan sonra incelesinler, üzerinde çalışsınlar. Ben girişimcilerin bu anlamda çok kafa yormadığını görüyorum. Onlara Linkedin ya da başka ağlardan ulaşsınlar ve hikayelerini doğru anlatsınlar. Bireysel ilişki kurmak çok önemli. Yaptığınız işle geçmişinizin örtüşmesi de lazım, örneğin biz telekom altyapısıyla büyümüş girişimcileriz" diyor.

Öner'in diğer önerileri için yazının devamı: Oyunu Exit üzerine kurduk

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