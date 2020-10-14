Bugüne Kadar Dünya'ya Hiç Uzaylı Geldi mi? Elon Musk'ın Bir Tahmini Var

Elon Musk'ın her söylediğine inanıyorsanız, SpaceX'in kurucusunun size bir haberi var. Musk, uzaylıların şimdiye kadar dünyayı hiç ziyaret etmediğini söyledi.
"UFO görüntüleri" hakında Twitter'da konuşan Musk, "gelişmiş bir uyarlığın Dünya'yı ziyaret ettiğine dair bir kanıt görmedim," dedi ve şunları ekledı: "7/11 güvenlik kamerası ekran görüntüsünden daha kötü olan bulanık resimler sayılmaz!"
Musk, uzayılar varsa onları mutlaka göreceğimize inanıyor gibi görünüyor ve görünmez veya bizden gelişmiş olabileceklerini pek hesaba katmıyor. Musk haklı bile olsa, SpaceX''in CEO'su olarak bunu gözardı etmiş olması şaşırtıcı.
Uzaylılar varsa muhtemelen kendisiyle sessizce eğlendiği Musk, daha önce koronavirüsün şirketlerini duraklatmasından rahatsız olmuş ve çalışanlarıyla ilgili virüsü yok sayan tartışmalı kararlar vermişti. Dolayısıyla Musk'un karlı olacağını gördüğü zamanda size uzaylıları görmeyi vadedeceğinden emin olabilirsiniz.
Her şeye rağmen önde gelen "uzay savunucularından" biri olduğuna inanılan (aslında daha çok yatırımcılara büyük hayaller satan) Musk'a dünyalıların önemli bir kısmının kulak verdiğine inanılıyor. Bu sırada Musk, pek fark ettirmeden, kendini ve şirketinin hisselerini gündemden düşürmemeyi başarıyor.
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