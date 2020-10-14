Bugüne Kadar Dünya'ya Hiç Uzaylı Geldi mi? Elon Musk'ın Bir Tahmini Var

Elon Musk, sıklıkla karşımıza çıkan UFO görüntülerinin uzaylılarla ilgisi olmadığını, uzaylıların dünyayı hiç ziyaret etmediğini düşünüyor.

Elon Musk: Dünyayı Ziyaret Eden Medeniyet Olmadı

Elon Musk'ın her söylediğine inanıyorsanız, SpaceX'in kurucusunun size bir haberi var. Musk, uzaylıların şimdiye kadar dünyayı hiç ziyaret etmediğini söyledi.

"UFO görüntüleri" hakında Twitter'da konuşan Musk, "gelişmiş bir uyarlığın Dünya'yı ziyaret ettiğine dair bir kanıt görmedim," dedi ve şunları ekledı: "7/11 güvenlik kamerası ekran görüntüsünden daha kötü olan bulanık resimler sayılmaz!"

Musk, uzayılar varsa onları mutlaka göreceğimize inanıyor gibi görünüyor ve görünmez veya bizden gelişmiş olabileceklerini pek hesaba katmıyor. Musk haklı bile olsa, SpaceX''in CEO'su olarak bunu gözardı etmiş olması şaşırtıcı.

Uzaylılar varsa muhtemelen kendisiyle sessizce eğlendiği Musk, daha önce koronavirüsün şirketlerini duraklatmasından rahatsız olmuş ve çalışanlarıyla ilgili virüsü yok sayan tartışmalı kararlar vermişti. Dolayısıyla Musk'un karlı olacağını gördüğü zamanda size uzaylıları görmeyi vadedeceğinden emin olabilirsiniz.

Her şeye rağmen önde gelen "uzay savunucularından" biri olduğuna inanılan (aslında daha çok yatırımcılara büyük hayaller satan) Musk'a dünyalıların önemli bir kısmının kulak verdiğine inanılıyor. Bu sırada Musk, pek fark ettirmeden, kendini ve şirketinin hisselerini gündemden düşürmemeyi başarıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 15 Ekim 2020 aktüel kataloğunda Samsung cep telefonu, Lenova tablet imkanı
BİM 16 Ekim 2020 aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, Hometech tablet fırsatı
Atiye 3. sezon heyecanı! Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
Günün En çok Okunanları
Bugüne Kadar Dünya'ya Hiç Uzaylı Geldi mi? Elon Musk'ın Bir Tahmini Var
Samsung Galaxy S20 FE'nin Can Sıkan İlk Sorunu, Dokunmatikte Ortaya Çıktı
BlackBerry'nin 1 Numarası Sessizliğini Bozdu; İddialı Açıklamalar Yaptı
Galaxy Note 20 Ultra'dan DxOMark Testinde Hayal Kırıklığı Yaratan Sonuç
Tüm iPhone 12'ler Karşı Karşıya: iPhone 12 vs Pro vs Pro Max vs Mini

 

 